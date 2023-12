De marechaussee heeft een jongen opgepakt die honderden vervalste Europese id-kaarten verkocht op social media. Het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten laat zien hoe zo'n onderzoek in z'n werk gaat.

Bij het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) op Schiphol werken de marechaussee en politie samen om identiteits- en documentfraude te onderzoeken en bestrijden.

19-jarige verdachte

Ook het onderzoek naar de 19-jarige verdachte, die werd opgepakt in de omgeving van Deventer, begon bij het ECID, vertelt Robert van Kapel van de Koninklijke Marechaussee. Hij noemt het een "ernstigste vorm van fraude", dat een 19-jarige zelf honderden documenten kan vervalsen en online kan verkopen.

"Zeker omdat ze voornamelijk bij minderjarigen terechtkomen, die zo'n valse identiteitskaart bijvoorbeeld gebruiken om alcohol mee te kopen of bij evenementen naar binnen te kunnen."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Verslaggever Floris Prenger nam een kijkje achter de schermen bij het Expertisecentrum Identiteitsfraude. Daar maken ze zich flinke zorgen over de toename van de fraude

Stijging vergeleken met vorig jaar

Van Kapel gaat er vanuit dat, alleen gekeken naar cijfers van de afgelopen 3 maanden, er een stijging zal zijn in fraude van identiteitsdocumenten vergeleken met vorig jaar. Toen werden er in totaal 3400 documenten in beslag genomen. "En dan is het onderzoek naar de 19-jarige nog niet eens meegenomen."

Of er ook sprake is van een trend, is nu nog niet te zeggen. "Maar we zien wel dat er veel valse documenten in omloop zijn. En dan gaat het ook om mensen die met valse documenten de identiteit van een ander aannemen, of zware criminaliteit plegen."

Vervalsingen

Coördinator van de recherche Otto Oortwijn bevestigt dat fraude met persoonsbewijzen in toenemende mate voorkomt. "We zien steeds meer vervalsingen en die komen op allerlei manieren bij ons terecht. Bijvoorbeeld via een wijkagent. Die kan iemand aantreffen op straat met een vals identiteitsbewijs. Dat komt dan uiteindelijk bij het ECID terecht.

Oortwijn is ook nauw betrokken bij het onderzoek naar de 19-jarige verdachte. "Er waren diverse valse identiteitskaarten op ons bureau binnengekomen en we zagen al snel overeenkomsten in de kwaliteit en de druktechniek. Zo zijn we hem op het spoor gekomen."

Bekijk ook Bijna helft slachtoffers misdrijf doet geen aangifte bij politie: weinig vertrouwen in pakkans daders

Identiteit delen op social media

Het verrast Oortwijn dat mensen met zoveel gemak via social media hun identiteit delen met iemand die ze niet kennen, vertelt hij. "Ze delen niet alleen hun identiteit met de vervalser, maar ook hun pasfoto, bankgegevens en telefoonnummer. Dat maakt heel kwetsbaar."

"Je kunt van alles met die gegevens: een rekening openen, een auto huren, een hotelkamer boeken, noem maar op. Uiteindelijk komt dat terecht bij degene die de echte identiteit bezit. Dat wordt een heel vervelende situatie." Zijn boodschap aan mensen die erover denken om hun id-kaart te laten vervalsen: "Weet waar je aan begint, criminelen gaan aan de haal met het criminele milieu."

Fraudeurs uit het buitenland

"We zien allerlei vervalsingen", vertelt Van Kapel van de Koninklijke Marechausse. "Dan gaat het niet alleen om documenten om mee te reizen, maar ook om andere documenten, zoals geboorteaktes en geld. We zien op Schiphol en andere luchthavens bijvoorbeeld dat mensensmokkelaars veel gebruik maken van valse documenten. Die vragen daar heel veel geld voor."

Fraudeurs komen niet alleen uit Nederland, weet hij, maar ook uit Syrië, Turkije, Georgië, Polen, Somalië. "Wij concluderen daaruit dat vluchtelingen volop gebruikmaken van dit soort documenten om zo de grens over te komen." Ook bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden regelmatig vervalste documenten aangetroffen. Paspoorten worden kwalitatief steeds beter, maar vervalsers ook ingenieuzer, zegt Van Kapel.