Opgepakt op verdenking van mensenhandel en verkrachting, veel vrouwonvriendelijke en homofobe uitspraken doen, maar online toch mateloos populair: hoe kan Andrew Tate zo groot zijn op social media? Volgens experts komt dat omdat negativiteit scoort.

'Vrouwen zijn medeverantwoordelijk voor hun verkrachting' en 'Een vrouw is het eigendom van een man'. Het zijn maar een paar voorbeelden van uitspraken van influencer Andrew Tate. Van Instagram en Facebook werd hij eerder al verbannen, maar Twitter-eigenaar Elon Musk gaf hem zijn account weer terug.

'Niet iedereen neemt hem serieus'

Tate is vooral populair onder jongeren op social media. "Maar niet iedereen die hem volgt, is het ook met hem eens", zegt mediadeskundige Michiel Kalverda. "Er zullen ongetwijfeld mensen tussen zitten die zijn gedachtegoed overnemen, die een fanatieke volger zijn."

"Maar uit mijn ervaring nemen niet alle jongeren hem even serieus", vertelt Kalverda. Dus het hoeft volgens hem niet per se een groot probleem te zijn dat veel jongeren de omstreden influencer volgen. "Jongeren zijn in de puberteit en zijn dus grenzen aan het opzoeken."

Aandacht is belangrijk

Een van de redenen dat Tate zo groot heeft kunnen worden, komt door het verdienmodel van sociale media, legt hij uit. "Dat is ingesteld op onze aandacht. Hoe langer je social media gebruikt, hoe meer geld. Op moment dat jij op heel extreme dingen klikt die negatief zijn, heb je langer aandacht en lever je meer geld op."

"Als mensen delen we nu eenmaal veel negativiteit", zegt de mediaexpert. Dus hoewel het verdienmodel van social media in principe niet om negativiteit draait, krijgen dat soort berichten wel de meeste aandacht op bekende platformen als Twitter en TikTok.

Verbannen werkt niet

En schandalen zoals alles rondom Tate trekken de aandacht, zegt Kalverda. "Als je op social media wil groeien, heb je enkel aandacht nodig met likes, shares, maar ook haatreacties."

Maar waarom delen we zoveel van Tate? "Je kan iemand zijn kanalen op social media verbannen, maar content waarop hij te zien is niet", zegt Kalverda. "Dus als grote fans van hem massaal zijn video's gedownload hebben en weer gaan plaatsen, dan kan je daar als social media-platform eigenlijk niks tegen doen."