Sinds Joe Biden bekendmaakte dat hij stopt als kandidaat, groeit zijn beoogde opvolger Kamala Harris uit tot een sensatie op social media. De aandacht van jongeren kan een groot verschil maken, denkt communicatiestrateeg Rutger Tiesma.

Het begon maandag allemaal met steun van de Britse popster Charli XCX, die twitterde: Kamala is 'Brat'. Ook remixes van speeches van Harris met teksten van popster Taylor Swift worden massaal gedeeld op TikTok en Instagram. De online aandacht voor de kersverse presidentskandidaat neemt een enorme vlucht, ziet ook Rutger Tiesma van campagnebureau BKB.

Danspasjes en lachen

Niet alleen jongeren zijn volop filmpjes in elkaar aan het knutselen. Ook vice-president Kamala Harris zelf speelt volgens Tiesma slim op de trends in.

"Kamala heeft op verschillende manieren laten zien dat ze heel goed gebruikt kan worden voor de online aanwezigheid van haar campagne. Ze danst bij een aantal clips als ze voor haar werk ergens moet zijn. En anderzijds gebruikt ze soms in haar speeches zinnen, woorden en uitspraken die gebruikt kunnen worden voor social media", legt hij uit.

'Eerlijkheid, transparantie en vrouwelijkheid'

Waarom spreekt dit Generatie Z (jongeren geboren tussen 1995 en 2010) zo erg aan? Volgens Tiesma is dat makkelijk te verklaren. "Gen Z is op dit moment heel erg op zoek naar eerlijkheid, transparantie, vrouwelijkheid en oprechtheid."

Daar is de vice-president een goed voorbeeld van, ziet Tiesma. "Dat toont Kamala Harris met haar aanwezigheid op dit moment heel erg aan. Ze is gewoon aan het lachen, ze is aan het dansen en ze doet geen concessies over wie ze is."

Sneeuwbaleffect

Hebben de filmpjes van Gen Z'ers ook zin? Volgens Tiesma zorgt het in elk geval voor grotere zichtbaarheid op sociale media. "Kamala profiteert hier onwijs van. Je ziet dat veel Gen Z'ers, voornamelijk op TikTok en Instagram, met het materiaal van Kamala Harris aan de slag gaan en daar zelf filmpjes, liedjes en foto's van maken."

Vervolgens publiceren zij dit, waardoor andere mensen in hun omgeving dit weer zien en delen, ziet Tiesma. "Het gaat dan viral en zorgt voor een sneeuwbaleffect."

Zichtbaarheid

En dat kan Harris goed gebruiken, denkt Tiesma. Ze is als vice-president de afgelopen jaren redelijk onzichtbaar geweest, en ze heeft maar een paar maanden om die achterstand in te lopen.

"Tijdens campagnes moet de herhaling van je boodschap en je aanwezigheid ervoor zorgen dat mensen niet om je heen kunnen. Elke publiciteit is toch goede publiciteit", zegt hij. Tegelijkertijd moeten de Democraten maar hopen dat jongeren met hetzelfde enthousiasme hun partijplannen gaan bestuderen, vervolgt de communicatiestrateeg.

Gaan jongeren ook stemmen?

Kunnen jongeren in november het verschil maken? Het blijft volgens Tiesma lastig om kiezers onder de 30 naar de stembus te krijgen. "Zij zijn toch vaak bezig met de waan van de dag, of zien er niet de noodzaak van in om naar de stembus te gaan. De politiek spreekt toch niet helemaal de taal van de jongeren."

Of de social media-campagne van Harris jongeren kan mobiliseren, valt volgens de communicatiestrateeg nog te bezien. Als je ze dat wil zal ze meer moeten doen dan online campagnevoeren. "Je moet blijven investeren, anders kunnen ze naar het andere kamp gaan. En dat is het laatste wat je als politieke partij wil."