Enthousiasme tijdens conventie geeft Democraten hoop, het is nu wachten op de plannen van Kamala Harris

Op de Democratische Conventie was het de afgelopen dagen één groot feest, met een bijna onophoudelijke stroom aan gejuich en bejubeling voor presidentskandidaat Kamala Harris. Welke strategie schuilt er achter al dat enthousiasme? "Ze willen hoop bieden."

Vrouwenrechten, racisme en discriminatie, strengere wapenwetten, de middenklasse: het zijn thema's die altijd aan bod komen in de verkiezingscampagne van de Democraten. Ook deze keer weer, maar los van de inhoud lijken ze een nieuwe troef in handen te hebben: hoop en redelijkheid.

Veel 'hoop' op conventie

"Deze conventie werd getekend door een oproep voor normalisering van de politiek. Maar vooral door hoop", zegt campagnestrateeg Kirsten Verdel. "De partij wil hoop bieden aan Democraten dat er daadwerkelijk een andere weg naar voren is dan de Republikeinen voorstaan. En ook de hoop dat ze met Harris daadwerkelijk een kandidaat hebben die Donald Trump kan verslaan."

De afgelopen dagen waren leuzen als 'Vrijheid', 'Een nieuwe weg vooruit' en 'We gaan niet terug in de tijd' veelvuldig te horen. Daarmee kiest de Democratische Partij volgens Verdel duidelijk voor een positieve boodschap, in een poging het enthousiasme vast te houden waar de campagne van Harris mee begon.

Vertrouwen weer terug

Een maand geleden was het vertrouwen onder Democratische kiezers in president Joe Biden om Trump bij de verkiezingen te verslaan gekelderd door zijn zwakke publieke optredens. Met Harris als nieuwe presidentskandidaat is dat pessimisme volledig omgeslagen: zij lijkt deze groep kiezers weer te enthousiasmeren.

"Het is voor het eerst sinds Barack Obama in 2008 dat er weer een soort magisch gevoel bij de Democraten is, zoals toen met zijn 'Hope and change'", ziet Verdel. "Nu is er weer hoop dat Harris iedereen kan verenigen en inspireren, en dat lijkt daadwerkelijk te gebeuren. Dit zal bepalend zijn voor de manier waarop de Democratische Partij de campagne tot november zal voeren."

Harris als 'redelijke optie'

Die hoopgevende boodschap klonk ook door in de acceptance speech van Harris, waarin ze haar nominatie officieel accepteerde. In die toespraak vertelde ze over haar jeugd in Oakland, een stad vlak bij San Francisco. Ze zei onder meer dat ze is opgegroeid 'in de flats', in plaats van in de welvarende buurten op de heuvels verderop.

Volgens Verdel proberen de Democraten Harris hiermee duidelijk neer te zetten als de 'redelijke optie': iemand uit de middenklasse, die niet in rijkdom is geboren. Daarmee proberen ze haar ook scherp tegenover Trump te plaatsen, die uit een rijke zakenfamilie komt.

Republikeinen wegzetten

"De Democraten willen laten zien dat ze anders zijn dan de Republikeinen", legt de strateeg uit. Dat is volgens haar ook terug te zien in de manier waarop Democratische politici het gedrag van hun Republikeinse collega's proberen af te schilderen als 'vreemd'.

Die term slingerde Tim Walz - die later de running mate van Harris zou worden - een paar weken geleden de wereld in toen hij te gast was in verschillende tv-programma's. Sindsdien kleeft het woord aan de Republikeinen. "En ik denk dat dit blijft doorgaan tot november."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Enthousiasme tijdens conventie geeft Democraten hoop, het is nu wachten op de plannen van Kamala Harris

'Behoefte aan Obama 2.0'

Verdel zegt dat deze campagne van de Democraten hoofdzakelijk om twee zaken draait. "Er is binnen de partij behoefte aan een soort Obama 2.0", legt ze uit. En het gevoel dat dit met Harris als kandidaat mogelijk het geval is, is volgens Verdel duidelijk aanwezig.

"Anderzijds hebben mensen het gevoel dat er meer op het spel staat dan in 2008", voegt ze daaraan toe. "Harris sprak daar ook over in haar toespraak: 'We kunnen Trump niet serieus nemen, maar als hij opnieuw wordt gekozen, heeft dat wel ernstige consequenties.'"

Nog 10 weken te gaan

De strategie lijkt voorzichtig zijn vruchten af te werpen: Harris is de afgelopen maand steeds verder opgeklommen in de peilingen. Volgens de Amerikaanse krant The New York Times heeft ze sinds begin deze maand zelfs een lichte voorsprong op Trump, zowel landelijk als in enkele belangrijke swing states, al zijn de marges uiterst klein.

Maar de stembusgang is pas op 5 november, dus er kan nog van alles gebeuren. Zo is bijvoorbeeld nog weinig bekend over wat de plannen van Harris precies zijn. Iets waar Trump straks in het eerste tv-debat ongetwijfeld op zal wijzen. De Republikeinen zullen er alles aan doen om het enthousiasme bij de Democraten te doorbreken, en daar hebben ze nog ruim 10 weken de tijd voor.