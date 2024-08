Nog nooit is in de race om het Witte Huis zo laat een nieuwe presidentskandidaat op het podium gehesen. Dat kan een risico zijn voor Kamala Harris, maar volgens politicoloog Jennifer Lawless werkt het juist in haar voordeel tegen Donald Trump.

Het wordt een belangrijke week voor Harris: vanaf maandag wordt de Democratische Conventie gehouden. Op die partijbijeenkomst in Chicago zal Harris officieel genomineerd worden als presidentskandidaat en geeft ze ook een afsluitende speech.

Veel kortere campagne

De verwachtingen van Harris onder de Democraten zijn torenhoog, ziet Lawless. En dat heeft volgens haar alles te maken met de timing: "Normaal duurt een presidentscampagne anderhalf jaar en moet een kandidaat al die tijd het enthousiasme hoog houden. Dat hoeft Harris niet, zij hoeft het maar een paar maanden vol te houden en dat kan nog weleens gaan lukken."

De politicoloog van de University of Virginia heeft veel gezien in de Amerikaanse politiek, maar noemt wat er op dit moment gebeurt uniek. "Ik ben erg enthousiast over het spektakel wat we nu zien", zegt ze. "Het zal voor Trump moeilijk worden om in de korte tijd die hij nog tot de verkiezingen heeft, een goed antwoord te vinden op zijn nieuwe uitdager."

'Debat wordt bepalend'

Tot nu toe heeft Harris zo min mogelijk risico genomen, vertelt Lawless. Zo houdt ze geen persconferenties en heeft ze ook nog geen interviews aan journalisten gegeven. Ook bezoekt ze alleen maar strak geregisseerde verkiezingsbijeenkomsten waar duizenden fans haar toejuichen.

Het eerste verkiezingsdebat tussen Harris en Trump, op 10 september, wordt volgens de politicoloog daarom een bepalend moment in de campagne van Harris. "Trump zal er alles aan doen om haar tijdens het eerste debat uit balans te krijgen", verwacht ze. "Het is maar de vraag of ze aan de hooggespannen verwachtingen kan voldoen."

Beleid van Biden

Wat Harris daarbij niet helpt, is dat ze als vicepresident medeverantwoordelijk is voor het beleid van president Joe Biden, zegt Lawless.. "Je zult zien dat Trump haar hard gaat aanvallen op de hoge inflatie, maar bijvoorbeeld ook het uitblijven van een staakt-het-vuren in Gaza. Ook al is haar invloed op die twee onderwerpen beperkt, ze zal zich er toch voor moeten verdedigen."

Daarentegen zijn er ook onderwerpen die haar volgens de politicoloog juist kunnen helpen in het debat met Trump. Lawless wijst op abortus en vrouwenrechten, thema's waar Harris zich als vicepresident vaak over heeft uitgesproken. "Daardoor is ze op dat vlak ontzettend geloofwaardig."

In de fout met 'mini-Trump'

Onbedoeld maakt Trump het Harris op een totaal ander vlak bovendien makkelijker, zegt Lawless. Met zijn keus voor J.D. Vance als running mate heeft de Republikeinse presidentskandidaat volgens haar een grote fout gemaakt. De senator voor Ohio wordt soms gekscherend een 'mini-Trump' genoemd vanwege zijn soortgelijke politieke stijl.

"Trump heeft in al zijn arrogantie besloten dat hij geen handreiking hoeft te doen aan meer gematigde Amerikanen die nog twijfelen", zegt de politicoloog daarover. "Biden was op dat moment nog zijn tegenstander en hij was er zeker van dat hij van hem zou winnen. Nu er een andere presidentskandidaat is, denk ik dat Trump met terugwerkende kracht spijt heeft van zijn keus voor Vance."

Running mate als aanvulling

Harris heeft met Tim Walz juist wel bewust gekozen voor een running mate die het tegenovergestelde is van haarzelf, legt Lawless uit. Walz komt niet uit een progressieve staat - Harris komt uit Californië - maar is een degelijke man uit het midden van de Verenigde Staten.

De gouverneur van Minnesota staat erom bekend ook populair te zijn onder conservatievere Amerikanen. En zo kan hij net het verschil maken voor twijfelende kiezers, denkt de politicoloog. "Je moet je voorstellen dat 90 procent van de Democraten en Republikeinen allang besloten hebben op hun eigen kandidaat te stemmen. Maar die laatste 10 procent maakt het verschil en daarin maakt Harris veel meer kans."

'Ze maakt een goede kans'

Al deze factoren maken volgens Lawless dat Harris een goede kans maakt om Trump te verslaan bij de verkiezingen, die over 80 dagen worden gehouden. "Deze week zal ze positief in het nieuws zijn. Volgende week is de Democratische Conventie, waardoor ze waarschijnlijk ook op positieve reacties kan rekenen. En dan zijn er nog 2 maanden om het enthousiasme hoog te houden."

Maar dat wil niet zeggen dat Harris het presidentschap al in haar zak heeft, benadrukt de politicoloog tot slot. "Het zal een zwaarbevochten race worden", verwacht ze. "Maar Harris heeft net zoveel kans als iedere Democraat nu zou hebben. En ze maakt een betere kans dan Biden tegen Trump zou hebben."