Na het terugtreden van president Biden voor de verkiezingen in november, zijn de Democraten hard op zoek naar een nieuwe kandidaat die de partij in verkiezingstijd gaat leiden. Voormalig Republikein Jennifer Smits-Kilgus spreekt over een 'game changer'.

Jennifer Smits-Kilgus werkte zelf jarenlang voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in Washington en voerde campagne voor het team Biden-Harris. Ze denkt dat dit de laatste kans is voor de Democraten om het tij te keren. "Ik denk dat veel Amerikanen opgelucht zijn dat Biden zich heeft teruggetrokken. Het is nu de taak om te laten zien wat de Democraten beter kunnen."

'Groot gat opvullen'

Zelf hoort Smits-Kilgus de naam van de huidige vice-president Kamala Harris als mogelijke opvolger veelvuldig voorbijkomen. Als Harris de nieuwe presidentskandidaat wordt voor de Democraten, voorziet de oud-Republikeinse wel dat ze een groot gat moet opvullen.

"Er is niemand anders die zo getest is als Kamala Harris", zegt Smits-Kilgus. Tegelijkertijd benadrukt ze dat het van belang is dat er eenheid komt in de Democratische Partij: "Ze moet nu de kandidaat zijn en de Democraten moeten zich achter haar verenigen."

'Trump zet in op pesten'

En dat is belangrijk, vervolgt ze. Zo verwacht Smits-Kilgus dat de tegenstander van Trump door hem flink onder vuur wordt genomen. "Het maakt niet uit wie Biden opvolgt, Trump zal vol inzetten op het pesten."

De nieuwe leider van de Democraten gaat de volle laag van Trump krijgen. Smits-Kilgus verwacht dat er veel persoonlijke aanvallen worden uitgevoerd als Harris wordt gekozen. "Ze zullen haar aanvallen op beleidskwesties. En ze zullen het proces aanvallen waarmee dit is gebeurd. Dus dit is nog maar het begin, het gaat nog veel erger worden. We gaan kijken naar een vervelende campagne."

Wijzigen op stembiljet

Een andere strategie van de Republikeinen zal volgens de Amerikaanse zijn om te benadrukken dat het in bepaalde staten Amerika niet toestaan is de presidentskandidaat op het stembiljet zo vlak voor de verkiezingen nog te wijzigen, en dat de Democraten daarmee juridische problemen kunnen krijgen. "De Republikeinen zullen er dus alles aan doen om een kandidatuur van Harris te ontmantelen."

De Democraten moeten zich dus goed voorbereiden op de aanvallen van Trump. Over iets minder dan een maand is er - van 19 tot 22 augustus - een Democratische conventie in Chicago, en kiezen de Democraten definitief de nieuwe presidentskandidaat en vice-presidentskandidaat. Volgens Smits-Kilgus is de conventie hét moment waarop de Democraten nog een verschil kunnen maken: "De conventie moet perfect zijn georkestreerd en perfect gecoördineerd."

Democratie is belangrijker

Hoewel de van oorsprong Republikeinse altijd voorstander was van de standpunten van haar partij, neemt ze nu steeds meer afstand door de uitspraken van Trump. "Trump heeft geen respect voor de rechtsstaat en ik ben bereid om elke kandidaat te steunen die dat wel heeft", benadrukt ze.

Smits-Kilgus begon daarom met het werven van fondsen voor de Democraten. "Ik geloof dat onze democratie te belangrijk is om verloren te laten gaan aan iemand die alleen op zichzelf gericht is en niet gelooft in echte Amerikaanse idealen", sluit ze af.