Kamala Harris gebruikt haar afkomst als kind uit de middenklasse vaak in haar presidentscampagne. In San Francisco klom ze op van rechtenstudent uit Berkeley naar de top van justitie in Californië. We gaan terug naar plek waar haar carrière begon.

Het gele huis aan Bancroft Way in Berkeley, de universiteitsstad aan de Baai van San Francisco, lijkt op het eerste gezicht niets bijzonders. Het is onderin een school met daarboven een klein appartement. Maar als je weet wie er gewoond heeft, krijgt het een andere betekenis.

'Echt een California girl'

Een klein bordje aan de zijkant van het huis herinnert bezoekers eraan dat Kamala Harris hier is opgegroeid. Geregeld stopt er iemand om een foto van het huis te maken. Een van die mensen is Adrian Chang. Hij is al jaren groot fan van de presidentskandidaat.

In 2019 voerde hij al campagne voor Harris, toen ze een eerste gooi deed naar het presidentschap. "Ik vind het geweldig om haar huis in het echt te zien. Het voelt bijna surrealistisch om het van zo dichtbij te ervaren. Kamala is echt een California girl," zegt Chang.

Zelf opgeklommen

Harris verwijst in haar toespraken vaak naar Berkeley om te benadrukken waar ze vandaan komt: de gewone Amerikaanse middenklasse, waar de buren nog naar elkaar omkijken. Die boodschap lijkt - in ieder geval bij Chang - volledig aan te komen.

"Kamala is iemand die hard heeft gewerkt en helemaal zelf is opgeklommen in de politiek", vertelt hij. "Mensen voelen dat ze zich oprecht om mensen uit de middenklasse bekommert. Haar hele leven draait om het opkomen voor de rechten van anderen."

Kindermisbruik aanpakken

Chang doelt op Harris' baan als openbaar aanklager. "Ik denk dat veel mensen zich aangetrokken voelen tot haar verleden als aanklager en met name de reden waarom ze daarvoor koos", zegt Chang.

De keuze voor een juridische carrière werd mede ingegeven door de ervaring van een vriendin die slachtoffer was van misbruik. "Kamala lijkt iemand die haar leven heeft gewijd aan het dienen van anderen. Dat is voor mij haar grootste aantrekkingskracht", vertelt Chang.

Uitdagingen

Hij hoopt dat Harris het huidige momentum vast kan houden, maar ziet wel grote uitdagingen. Vooral als het gaat om de oorlog in Gaza. "Ze moet met een verhaal komen waarmee ze ook de progressieve flank van de partij voor zich weet te winnen."

Tegelijkertijd moet ze zwevende kiezers aan zich weten te binden, zegt Chang. "Uit peilingen blijkt dat sommige mensen Trump meer vertrouwen als het op de economie aankomt. Ze moet zwevende kiezers wel tegemoetkomen, zodat ook zij snappen waar ze voor staat."

Streng, maar meelevend

Louise Renne heeft een sleutelrol gehad in de carrière van Harris. Renne was de hoogste jurist van San Francisco en haalde Harris naar het stadhuis om voor haar te werken.

"Ik wilde iemand die streng kon zijn, maar ook vriendelijk en meelevend", vertelt Renne. Die kwaliteiten waren nodig om de baan goed te kunnen vervullen. Harris kreeg het dossier jeugdzorg en moest werken met getraumatiseerde kinderen en hun families.

Armen vol teddyberen

Ze herinnert zich een voor haar bijzonder moment uit die tijd. "Op een dag kwam ze mijn kantoor binnen met haar armen vol teddyberen."

"Harris zei: 'Kom op, Louise, het is adoptiedag. We gaan alle kinderen een teddybeer geven zodat ze deze dag nooit vergeten.' Dat is iets wat me altijd is bijgebleven", vertelt Renne.

'Haar niet onderschatten'

Volgens Renne was het al snel duidelijk dat Harris over de kwaliteiten beschikt die nodig zijn om succesvol te zijn in de rechtspraak. "Ze is taai, intelligent en heeft een geweldig gevoel voor humor. Niemand zou haar kracht, taaiheid of intelligentie moeten onderschatten."

Renne denkt dat diezelfde kwaliteiten haar ook van pas komen in de politiek en een eventueel presidentschap. Bovendien is Harris als voormalig aanklager gewend om van zich af te bijten, weet Renne.

Ervaring uit rechtszaal

"In een rechtszaal moet je stevig in je schoenen staan", legt ze uit. "Je moet kunnen zien aankomen wat de andere partij gaat doen en voorbereid zijn om erop in te kunnen spelen.:

"Harris weet hoe ze met mensen moet praten en ideeën duidelijk moet overbrengen. Ze is standvastig en zal dat blijven, ongeacht de uitdagingen die ze tegenkomt", concludeert Renne.