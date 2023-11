Gemeente Assen legt 2,5 miljoen euro neer om in 2024 het gemeentehuis te verbouwen. Het doel: meer openheid vanuit de gemeente en daardoor meer vertrouwen in de overheid. Dat is namelijk flink afgezwakt de afgelopen jaren.

Hoge balies in een grote aula moeten plaatsmaken voor een echt 'contactplein' met bijvoorbeeld statafels of zitjes, laat wethouder Jan Broekema weten.

'Veel gelijkwaardiger'

Bij de gemeente merken ze onvrede bij burgers, legt de wethouder uit. Het verschil tussen de gemeentemedewerker en de burger voelt bijvoorbeeld groot. "Dat is zeker niet wat we willen uitstralen, en dat is ook niet hoe de medewerkers hier ook op dit moment aan de slag zijn. Maar het is wel een gevoel dat het oproept."

De aula moet na de verbouwing iets heel anders uitstralen. "Dat je daar een gesprek kan hebben, dat je daar je paspoort op kan halen en dat medewerkers en burgers gelijkwaardig zijn."

Weinig vertrouwen in politiek

Op dit moment is het vertrouwen in de politiek op z'n laagst in 10 jaar tijd, blijkt uit onderzoek van het CBS. Dat is in Assen niet anders, merkt Broekema op. "Wij zien hier ook lokaal vaak wat de consequenties zijn van zaken die ze in Den Haag bepalen. Welk effect ze hebben voor onze inwoners."

Mensen maken zich zorgen, volgens Broekema. "En dat zit, denk ik, vooral in: word ik wel gehoord? Tel ik mee? Wordt er naar mij geluisterd? Heb ik ook zelf invloed op mijn leven, op mijn omgeving? Op de dingen die gebeuren? Ja, en als dat heel lang niet gebeurt, dan haken mensen af."

Verschil lokale en landelijke politiek

Volgens Broekema is er voor de inwoners weinig verschil tussen de lokale en landelijke politiek. "Denk maar aan de toeslagenaffaire of aan de energiecrisis. Die effecten hebben wij hier lokaal gezien. Ik heb met inwoners gesproken die in alle ellende hebben gezeten."

"En hebben wij gekeken, wat kunnen wij lokaal hier dan voor jou betekenen? Hoe kunnen wij dat oplossen?" Vandaar dat het vertrouwen ook een centraal thema is in het bestuursakkoord van de gemeente. "Om gewoon dichterbij onze inwoners te gaan staan."

'Open en transparant'

Een transparanter gemeentehuis is dus één van de stappen die de gemeente wil zetten om het vertrouwen van de Assenaren te verbeteren. Naast een 'contactplein' in de aula, wordt ook gekeken naar de vergaderzalen.

Broekema: "Die zitten op een andere verdieping, echt een beetje weggestopt. Daarvan zeggen we: dat hoort eigenlijk gewoon allemaal hier beneden. Dat is open, dat is transparant."

Blik inwoners

Op straat lijken niet alle inwoners van Assen het eens te zijn met de plannen om het gemeentehuis te verbouwen. Zo zegt een inwoner: "Mijn vriendin vindt het al een vissenkom daar. En dan 2,5 miljoen om het nog openbaarder te krijgen. Ik denk dat het weggegooid geld is."

Een ander denkt dat er een andere oplossing kan zijn om de afstand tussen de inwoners en gemeente te verkleinen. "Ik bedoel: als je daar dus iets gaat verbouwen, blijf je in dat gebouw zitten. Ik denk dat het veel belangrijker is dat de raadsleden en wethouders de wijken ingaan en daar praten met de inwoners."