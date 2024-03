De prijs van cacao is de laatste jaren met 195 procent gestegen. Vervelend voor chocoladeliefhebbers en voor chocolatiers. Die moeten namelijk hun prijzen flink omhoog brengen om de prijsstijging te overleven.

Bonbons met appeltaartvulling, bastognesmaak of karamelzeezout. Bij chocolatier bij Chocolate Planet in Hoogkarspel kan je het allemaal vinden, maar wel tegen een steeds hogere prijs.

Meer gestegen dan de bitcoin

"Cacao is de afgelopen 12 maanden meer gestegen dan de bitcoin", vertelt chocolatier Paul Wagemaker. Hij ziet de stijging met lede ogen aan. Cacao kost tegenwoordig 10.000 euro per ton.

En daardoor is ook de chocolade in prijs gestegen, je betaalt 100 tot 120 euro per 10 kilo. "Binnen nu en 3 maanden gaat die prijs dan nog heel ver omhoog", voorspelt Wagemaker. "Het is nog maar net begonnen."

'Houdbaarheid is niet onbeperkt'

Om zijn producten te maken, gebruikt Wagemaker zo'n 8.000 kilo chocolade per jaar. Ook bij de inkoop daarvan, moet hij rekening houden met houden met de prijzen. Zo heeft hij laatst 3.000 kilo ingeslagen.

Maar voor de komende 2 jaar inslaan, voordat de prijs verder gaat stijgen, is voor de chocolatier geen optie. "De houdbaarheid is ook niet onbeperkt."

20 euro voor zes bonbons

De klanten gaan hier sowieso wat van merken, vertelt de chocolatier. "De prijzen moeten natuurlijk uiteindelijk omhoog, want ik werk alleen met chocolade, dus dat moet gewoon doorberekend worden."

Waar je bij Wagemaker nu 11 euro betaalt voor zes bonbons, kan dat in de nabije toekomst zomaar 13 euro worden. "Maar je moet wel een keer stoppen. Kijk je moet je geld ermee verdienen, maar je kan de prijs voor bonbons niet eindeloos doorschroeven." Bijvoorbeeld 20 euro voor dat aantal bonbons, gaan klanten niet betalen, weet hij.

Creatieve oplossing

Als ondernemer moet je met dit soort situaties creatief omgaan. "Door bijvoorbeeld andere producten te maken waar minder of geen chocolade in verwerkt wordt. Ik doe in principe geen patisserie, maar dan zou ik dat meer gaan doen. Bijvoorbeeld taarten of macarons of koeken."

Maar Wagemaker blijft, net als veel andere kleine ondernemers, afhankelijk van de wereldmarkt. Hij probeert het positief te bekijken. Zelf zegt hij deze cacaoprijzen nog wel 2 jaar vol te houden, maar volgens hem zijn er veel andere kleine ondernemers die dit niet overleven. "Als het zo doorgaat zijn er heel veel concurrenten weg, terwijl ik nog besta." Maar het allerliefst hoopt hij natuurlijk dat de volgende oogst gewoon lukt. "Maar ik vraag me af of dat zal gebeuren."