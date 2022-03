Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in februari de prijzen voor de industrie met bijna 22 procent zijn gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Wat betekent dat voor de prijzen van producten en voor de Nederlandse consument?

"We zijn erg gefocust op de inflatie van de consument, maar in de keten zit nog een hele 'prijsprop' zoals ik het noem, en de vraag is wie dat gaat betalen", legt Martin Visser, financieel journalist bij De Telegraaf, uit. Die prijsprop is de gestegen prijs die nu nog in de industrie zit, maar nog niet bij de consument is terechtgekomen, vertelt Visser.

Wie gaat dat betalen?

"Het gaat om en hele keten en het is de vraag wie de pijn gaat pakken en welke 22 procent wij op ons bordje krijgen", zegt Visser. Het hangt van de onderhandelingen af wie die 22 procent prijsstijging gaat betalen.

"Het is namelijk niet gezegd dat die stijgende kosten bij de producent ook worden doorberekend aan de consument." Het verschilt per keten welke grondstoffen of producten zorgen voor de prijsstijging. "Olie en gas speelt al sinds het einde van de coronacrisis omdat er een grote vraag was, en sinds de oorlog in Oekraïne zijn er problemen met gaan. In de supermarkten zijn het bijvoorbeeld koffie en boter en margarine."

Energietoeslag en lagere accijns

Supermarkt willen het liefst de prijzen laag houden. "Supermarkten werken met een kleine marge en hebben er baat bij zoveel mogelijk te verkopen. Als de producten in de schappen dan te duur worden en zij minder verkopen, verdienen zij ook automatisch minder. Dus zij willen die prijsstijging niet één op één doorberekenen aan de consument. Supermarkten zijn ontzettend in onderhandeling met al die leveranciers."

Visser zegt dat de meeste zorgen zitten bij de producenten in de glas- en tuinbouw. "Zij hebben enorm veel last van de hoge gasprijzen en de vraag is of ze overeind kunnen blijven, dus of ze genoeg macht hebben om de prijzen door te kunnen vertalen naar de supermarkten. Maar je ziet het dus ook in de industrie, blijkt wel uit deze cijfers van die het CBS vandaag bekendmaakt."

Economische crisis

Het kabinet heeft al een aantal maatregelen genomen om mensen te compenseren voor de aanhoudende inflatie en hoge energieprijzen. Zo krijgen huishoudens die weinig te besteden hebben een energietoeslag van 800 euro.

En vanaf vrijdag 1 april gaat de accijns op benzine tijdelijk naar beneden. "Maar we kunnen natuurlijk niet alles compenseren. En elke maatregel die je neemt moet ook weer worden terugbetaald, want anders loopt de staatsschuld alleen maar op." Of we in een economische crisis terecht komen is nu nog niet te zeggen. "Het consumentenvertrouwen is laag en als we daar ook naar gaan handelen en minder gaan uitgeven, dan kan dat gebeuren. Maar op dit moment is dat nog niet het geval."