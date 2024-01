Hooggeplaatste AfD-politici, neonazi's en ondernemers bespraken vorig jaar november in het geheim plannen voor massadeportaties van miljoenen Duitsers. Het zou op basis zijn van racistische criteria, ook als mensen een Duits paspoort zouden hebben.

Het nieuws hierover is aan het licht gekomen via het Duitse onderzoeksplatform Correctiv, dat zegt undercover bij de bijeenkomst in Potsdam aanwezig te zijn geweest.

Zorgen bij vice-kanselier

Het nieuws over de geheime plannen komt naar buiten in een week waarin de Duitse politiek al bijzonder wordt uitgedaagd met enorme boerenprotesten en stakingen. Er is veel onvrede waardoor de AfD groeit en groeit.

Bondsminister en vice-kanselier Robert Habeck zei drie dagen geleden dat hij zich zorgen maakt over dat er nu dingen gezegd worden die eerder ondenkbaar waren. "Er dreigt in de Duitse democratie iets af te glijden", zei hij.

AfD bovenaan in de peilingen

Hoewel dat het volgens politicoloog Dirk Rochtus van de KU Leuven fantasieplannen zijn, moeten het wel serieus genomen worden. "In september gaan de inwoners van drie Oost-Duitse deelstaten naar de stembus. De AfD staat daar in de opiniepeilingen op dit moment bovenaan, met gemiddeld 30 procent, dus het is niet uitgesloten dat ze in een van die deelstaten aan de macht of in het bestuur zou kunnen komen."

Het zegt volgens Rochtus iets over de stemming die er leeft bij bepaalde mensen. "Als de AfD aan de macht komt, of beter gezegd in het bestuur van een deelstaat komt, dan kan het best zijn dat een afkooksel van die plannen wel min of meer zich uitbreidt, of toch doorzet."

Reichbürger

Andere aanwezige bij de bijeenkomst was Oostenrijkse extremist Martin Sellner. In het verleden was hij actief bij de Identitäre Bewegung in Oostenrijk. "Hij stelt dat Europa aan de Europeanen toe komt. Dus aan het blanke ras, om het kort te zeggen", laat Rochtus weten. "Hij is daarnaast actief geweest op social media zoals YouTube en Instagram en schrijft voor extreemrechtse uitgeverijen en tijdschriften."

Een bijeenkomst als deze in Potsdam heeft Rochtus niet eerder gezien. Wat er volgens hem het meest in de buurt komt is het complot van de zogenaamde Reichsbürger. In december 2022 is er een netwerk van die Reichsbürger opgerold. "Dat zijn mensen die nog altijd geloven dat het Duitse 'Reich' nog voortbestaat. Er zijn ongeveer 20.000 van die mensen die zichzelf zo noemen en die de Bondsrepubliek willen verwerpen."

Bekijk ook Dit is de groeiende groep Rijksburgers die een gewapende coup in Duitsland wilde plegen

Verbodsprocedure

De ontdekking van deze bijeenkomst kan grote gevolgen hebben voor de AfD-partij, zegt Rochtus. "Er kan een verbodsprocedure opgestart worden. Dat duurt jaren, maar de partij kan worden afgeschaft. Het is natuurlijk ook koren op de molen voor tegenstanders, die nu zeggen dat die partij niet te vertrouwen is. Het hele verhaal krijgt nog wel een staartje."

De AfD zegt niets te weten over gesprekken over massadeportaties en geeft aan dat de standpunten over immigratie niet zijn veranderd.

Voortbestaan onder andere naam

Logische vervolgvraag is natuurlijk: als de partij verboden wordt, dan kunnen ze toch gewoon opnieuw beginnen onder een andere naam? "Dat kan natuurlijk altijd. Maar dan moet er opnieuw heel veel structureel werk verricht worden en je verliest ook het vermogen van de partij."

Toch ziet Rochtus voor een nieuwe AfD ook mogelijkheden voor een positieve uitpak. "Dan kan de partij naar de bevolking toezeggen van 'kijk eens, het establishment wil ons kleinkrijgen, het wil ons de mond snoeren.' Dus dan kan de partij zichzelf natuurlijk ook als een martelaar of zichzelf in een martelaarspositie plaatsen. Dus zo'n verbodsprocedure heeft twee kanten."