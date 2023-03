Zes agenten van regio Oost-Nederland zijn op non-actief gesteld nadat een filmpje verscheen waarin zij racistische uitspraken doen. Het is de zoveelste keer dat er sprake is van racisme bij de politie. "Houd bij of maatregelen effect hebben."

De groep agenten was in Parijs vanwege een voetbalwedstrijd van Oranje tegen Frankrijk. Terwijl ze in een auto over een 'Marokkaanse markt' reden, gaven ze commentaar op voorbijgangers. 'Er staat er eentje met een bomgordel' werd er gezegd, en ook: 'Wil je meer of minder? Minder! Minder!'.

Aantasten waardigheid

"Het gebeurt weer opnieuw", zegt Dionne Abdoelhafiezkahn van Controle Alt Delete, een onafhankelijke organisatie die als doel heeft dat wetshandhavers alle mensen in Nederland gelijk behandelen. "Roepen dat iemand een bomgordel omheeft is gewoon islamofoob, net als het verwijzen naar de uitspraken van Geert Wilders."

Eén van de agenten benoemt in de video ook dat de groep aan het filmen is 'alsof ze in de dierentuin zijn'. "Daarmee tast je echt de menselijke waardigheid van deze buurtbewoners aan", zegt Abdoelhafiezkahn. "Je merkt hier ook dat ze deze uitspraken met gemak en plezier doen."

Onder de indruk

Abdoelhafiezkahn vindt dat de politie 'adequaat' heeft gereageerd door de agenten direct op non-actief te stellen en ze toegang tot het politiekantoor heeft ontzegd. Ook wordt er direct onderzoek gedaan. "Daar waren we echt van onder de indruk", zegt Abdoelhafiezkahn. "In eerdere gevallen zagen we dat niet."

De politieafdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten onderzoekt inderdaad de uitlatingen en betrokkenheid van de agenten. Politiechef van Oost-Nederland, Janny Knol, laat weten dat de politie erg geschrokken is van de beelden en uitlatingen. "Het gedrag van deze collega's, ook al waren ze in privétijd, past hier niet bij en is volstrekt onacceptabel."

Duidelijke norm

Met dat laatste is Abdoelhafiezkahn het overduidelijk eens. "De politie moet er voor iedereen zijn en iedereen gelijk behandelen, daarbij maakt de werk- of privésfeer niet uit", zegt ze. Wel zet ze wat vraagtekens bij het bericht van de politie dat de uitspraken van de agenten als 'ongepast' werden gezien.

"Wij denken dan: wat is ongepast? Niet iedereen zal namelijk begrijpen waarom deze uitspraken niet door de beugel kunnen", zegt Abdoelhafiezkahn. "Daar moet echt een duidelijke norm worden gesteld en uitgedragen, waar dan vervolgens op kan worden gehandhaafd."

Effect onderzoeken

Want hoewel er nu goed wordt gereageerd door de politie, volgens Abdoelhafiezkahn, vindt ze niet dat er al echt sprake is van een omslag binnen de organisatie. "De manier waarop deze agenten met elkaar praten laat zien dat dat niet is gebeurd. De politie moet echt gaan uitzoeken hoe groot dit probleem is."

"Het is te makkelijk om te zeggen dat het nu al beter gaat of dat er interventies plaatsvinden, want er wordt niet bijgehouden of dat ook echt effect heeft", voegt ze toe. "Er moet goed naar deze groep agenten worden gekeken. Ze kunnen ook het hele team onderzoeken."

Naar buiten toe

Volgens Abdoelhafiezkahn moet het echt intern worden opgelost. "Als dat niet gebeurt, zal de manier waarop er naar buiten wordt getreden ook niet verbeteren. Zoals hoe er met mensen wordt omgegaan", zegt ze. "Dan is het niet een politie van en voor iedereen."

Politievakbonden ACP en NPB gaan nog in gesprek met de zes agenten en wachten op de uitslagen van het onderzoek. "We hebben met elkaar besloten er niet op te reageren en wachten de uitspraak af", zegt ACP.