Opnieuw haperde het portofoonsysteem van de politie. Dat gebeurde gisteravond, toen agenten met een klopjacht bezig waren op een groep overvallers. Agenten kregen geen contact meer met elkaar. Het moet echt anders, zegt deskundige Michiel Steltman.

De groep die gisteravond werd achtervolgd in Rijnsbergen was mogelijk vuurwapengevaarlijk. Het communicatiesysteem C2000 werkte niet, waardoor hulpdiensten geen contact meer konden krijgen met elkaar.

'Telecomnetwerk te riskant'

2 jaar geleden werd de noodklok al geluid door de centrale ondernemingsraad van de politie. De veiligheid van agenten kan niet worden gewaarborgd, schreef de raad toen aan toenmalig korpschef Erik Akerboom en toenmalig minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie.

En nog steeds werkt het systeem, dat er sinds 2004 landelijk is, dus niet naar behoren. "Het idee was een eigen maatwerk-systeem voor politie, brandweer en andere hulpdiensten waarmee onderling met elkaar gesproken kan worden zonder gestoord te worden. De overheid vond de telecommarkt te riskant", vertelt directeur van stichting Digitale Infrastructuur Nederland Michiel Steltman.

Eigen systeem veel te complex

Het systeem heeft eigen zendmasten en eigen frequenties, zodat hulpdiensten niet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld KPN of Ziggo, dat weleens uit zou kunnen vallen. Maar het opbouwen en onderhouden van een eigen systeem is heel tijdrovend, weet Steltman.

"Het idee was ook om niet afhankelijk te zijn van buitenlandse hardware. Het is een mooie gedachte, maar het is niet haalbaar. Het is veel te complex om zo'n netwerk te kunnen runnen. Je hebt nooit genoeg geld en inspanning. Het is een illusie om als Nederlandse overheid te denken dat je dit systeem betrouwbaar krijgt op grote schaal."

Bron: ANP Toenmalig burgemeester van Amsterdam Job Cohen overhandigt C2000-portofoon

Andere landen gebruiken de markt

Steltman noemt het 'eigenlijk een wonder' dat het systeem überhaupt werkt. "Andere landen zijn overgestapt op de markt, en zij gebruiken dus de telecomnetwerken. En als er dan tekortkomingen zijn, lossen ze alleen die tekortkomingen op. Of ze maken gebruik van meerdere operators zodat als er een uitvalt, je dan de andere nog hebt."

In Amerika gebruikt de overheid ook de markt, weet Steltman. "Geheime diensten gebruiken daar commerciële clouddiensten. Zo wordt hun eigen industrie ook veel groter en sterker, omdat de overheid helpt om die industrieën groter te laten worden."

Verandering nodig

Steltman vindt dat hoe de overheid nu handelt met IT haaks staat op hoe het zou moeten zijn. Die grote IT-projecten bij de overheid gaan namelijk altijd fout, zegt hij. "De Kamer zou hier echt z'n tanden in moeten zetten."

ICT-expert René Veldwijk, die ook in de onderzoekscommissie zat die onder andere dit systeem onderzocht, noemt C2000 een 'systeem van leven of dood'. "Ik kan een hele lijst met systemen opnoemen bij de overheid, die het min of meer doen en waar heel veel geld in wordt gestopt, en waarvan de overheid zegt: we gaan er liever mee door, dan dat het mislukt."