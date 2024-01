Brand, geweld en vuurwerk als wapens. Voorzitter van de politiebond Nine Kooiman liep op oudejaarsnacht mee met agenten in Rotterdam en schrok van wat er gebeurde. "Te idioot voor woorden dat er wordt bezuinigd op politie."

Kooiman noemt één tekenend voorbeeld. "We kregen een melding binnen van een brand op een plein. De brandweer kon er niet bijkomen, omdat vijftig jongeren zwaar vuurwerk naar de brandweer aan het gooien waren", vertelt ze.

Gasflessen op vuur

"Een gevaarlijke situatie voor de hele buurt", vervolgt Kooiman. "De politie greep in en zorgde dat de jongeren uit elkaar gedreven werden. Daarna zagen we allemaal gasflessen die ook bedoeld waren voor op het vuur. Het had heel verkeerd kunnen aflopen. Gasflessen die op een vuur worden gegooid kunnen exploderen."

Ze vond het een heldhaftig optreden van de politie. "De agenten werden bekogeld door explosieven. Dat heeft niks meer te maken met baldadigheid. Vuurwerk dat op die manier gebruikt wordt, is gewoon een wapen."

Heftige nacht

"Een agent met wie ik meeliep zei: 'Als er een cobra naar mij gegooid wordt, kan het zijn dat ik mijn eigen wapen trek om mezelf te verdedigen'. En dat mag, want sommige explosieven zijn illegaal en te vergelijken met een handgranaat."

Kooiman zegt geschrokken te zijn van het geweld dat op politiemedewerkers afkomt. "Het was wanstaltig. Politiecollega's uit mijn team gaven aan dat ze zelden zo'n heftige nacht hebben gezien."

Wijkagenten

Ze denkt dat er meer incidenten plaatsvinden op plekken waar sowieso al veel problemen zijn, zoals armoede en polarisatie. Met oud en nieuw zou die onrust dus meer naar boven komen, net als tijdens de coronamaatregelen met de avondklok.

Hoe je dat zou kunnen voorkomen? "Er moet meer worden geïnvesteerd in wijkagenten", zegt Kooiman. "Zij kunnen problemen eerder signaleren. Maar door capaciteitsgebrek gaat noodhulp vaak voor."

'Zorg voor een vuurwerkverbod'

Ook pleit Kooiman voor een landelijk vuurwerkverbod. "We moeten ervoor zorgen dat deze groepen geen 'wapens' meer in handen krijgen." Handhaving is daarbij belangrijk, benadrukt ze. "In Rotterdam was er een verbod, maar het was niet te handhaven omdat het ook gewoon wordt verkocht. Als je het verbiedt, is het makkelijker om op te treden."

In de politiek sprak Pieter Omtzigt zich uit voor een bivakmutsverbod als oplossing van de problemen. Daar is Kooiman het niet mee eens. "Je ziet nu tientallen slachtoffers bij politiemensen met letsel, soms ook blijvend letsel. Ik denk dan: heb het lef om niet met halve maatregelen, maar met hele te komen. Als je een hart hebt voor politiemensen, zorg dan voor een vuurwerkverbod. Achter het uniform zit ook een mens en die moet ook beschermd worden."

Bezuinigingen

De politiek schiet dus tekort, vindt Kooiman. Zeker nu er in 2024 nog eens 17 miljoen wordt bezuinigd op de politie. "Het is echt te idioot voor woorden dat burgemeesters en vakbonden moeten blijven roepen: 'Hoor ons nou eens een keer en zorg voor voldoende mensen, want wij kunnen het werk niet aan'."