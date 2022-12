Dat in de ene gemeente wel een vuurwerkverbod geldt en in de andere niet, is 'niet goed voor de handhaving'. Dat zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB).

Dit jaar geldt in 12 Nederlandse gemeenten een afsteekverbod voor vuurwerk. In andere plaatsen zijn vuurwerkvrije zones aangewezen. Volgens Jan Struijs geven de verschillende regels in het land 'veel gedoe'.

Vuurwerktoeristen

"Het is voor handhavers lastig uit te leggen dat het in de ene gemeente wel mag en in de andere niet", zegt hij. Bovendien verwacht Struijs veel 'vuurwerktoeristen'.

Daardoor haalt zo'n plaatselijk verbod volgens hem niet veel uit. "Ik denk dat mensen zich gaan verplaatsen naar plekken waar wel vuurwerk mag worden afgestoken."

Algeheel verbod

Struijs pleit al jaren voor een algeheel vuurwerkverbod. Hij vindt het 'een gemiste kans' dat er geen vuurwerkverbod komt na de afgelopen twee coronajaren waarin ook geen vuurwerk mocht worden afgestoken. "Partijen in Den Haag trokken toch hun keutel in."

"Oud en nieuw zou een volksfeest moeten zijn. Maar de laatste jaren is het meer en meer een veldslag geworden", zegt hij.

Weer geen rustige Oud & Nieuw

Hij maakt zich grote zorgen over de komende jaarwisseling: "Er is onrust in de maatschappij. Die uit zich regelmatig."

"We hebben de laatste 10 jaar geen rustige Oud & Nieuw meer gehad. Dus je hoeft geen Nostradamus te zijn om te voorspellen dat het dit jaar ook weer uit de hand loopt."

Zwaarder vuurwerk

Wat het volgens Struijs complex maakt, is dat het vuurwerk steeds zwaarder wordt. "De gemiddelde politieman gaat op stap met extra oordoppen en speciale kleding die niet in brand kan vliegen."

Volgens hem houdt 'iedereen er rekening mee dat het een gewelddadige jaarwisseling wordt.'

Zorgen bij familie

Volgens de voorzitter van de Nationale Politiebond is het voor de politie een zwaar jaar geweest. "Denk aan de boerenprotesten, coronademonstraties, maar ook de voetbalrellen."

Volgens hem wordt daar niet zelden met vuurwerk gegooid. "Je ziet dat ook familieleden van agenten zich vaak zorgen maken."

Volgend jaar wel?

Gisteren zei Peije de Meij, coördinator jaarwisseling bij de politie, dat de politie voor een landelijk vuurwerkverbod zal pleiten als de situatie dit jaar uit de hand loopt.

Struijs vindt het jammer dat De Meij dit op deze manier heeft gezegd. "Het is wrang dat die zaken nu aan elkaar gekoppeld worden."

'Loopt al jaren uit de hand'

"Het idee is nu: 'Hoe meer het uit de hand loopt, hoe groter de kans dat de politie voor een verbod pleit.'" Struijs vindt dat niet aan de orde.

"Het is jammer dat die afhankelijkheid er nu is. Het loopt al jaren uit de hand."