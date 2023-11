Explosies, aanslagen op de rechtsstaat, verwarde mensen: agenten staan onder grote druk. Toch gaat het in aanloop naar de verkiezingen amper over veiligheid, ziet voorzitter van de politiebond Jan Struijs. "Ik hoor te weinig politici erover, zorgelijk."

Agenten en rechercheurs staan door personeelstekorten onder grote druk en te veel criminelen gaan vrijuit, drugsbaronnen vallen de rechtsstaat aan. Een nieuw kabinet moet daarom kiezen voor een omvangrijk 'deltaplan' tegen de georganiseerde misdaad, vindt NPB-voorzitter Struijs. "Niet weer een zakje geld voor terrorismebestrijding als er een aanslag is of een zakje geld op moment dat dat uit hand loopt."

Geen extra investeringen

Na de moordaanslagen op advocaat Derk Wiersum, Peter R. de Vries en de broer van de kroongetuige in het Marengo-proces, werden miljoenen euro's geïnvesteerd in misdaadbestrijding. "Ja, er is geld bijgekomen", geeft Struijs toe, die over enkele weken stopt als voorzitter van de Nederlandse Politiebond.

"Maar dat geld is nodig om te herstellen van een bezuinigingsoperatie. En niet om je aan te passen aan de huidige vorm van criminaliteit", zegt hij. Extra investeringen waren dit niet. "Het is spelen met woorden."

'Je moet veel boeven laten lopen'

"Burgemeesters vragen niet voor niets structureel 400 miljoen euro erbij. De korpschef vraagt niet voor niets extra gelden omdat we nu een tekort hebben van 200 tot 400 miljoen euro alleen om de politie staande te houden", zegt hij. "We zijn structureel onderbemenst en overbelast."

"Dat doet wat met welzijn en te weinig hersteltijd, het doet wat met je moraliteit: omdat je heel veel boeven moet laten lopen. Je hebt er geen tijd voor."

Onveiligheidsgevoelens

Burgers klagen terecht over de politie, vindt Struijs. "Er is te weinig meebewogen met nieuwe vormen van criminaliteit en onrust in de maatschappij. We hebben nog nooit zoveel demonstraties en polarisatie gehad." De harde realiteit is dat het in sommige wijken niet goed gaat, zegt hij. Er zijn buurten waar drie bomaanslagen in een nacht zijn: "Waar je niet veilig bent met je kinderen."

"Of je woont toevallig in Amsterdam boven een pinautomaat en je kunt je huis nooit meer verkopen. Dat soort onveiligheidsgevoelens, daar hoor ik te weinig over", zegt hij. De investeringen die zijn gedaan, zijn meer dan welkom. Maar van een nieuw kabinet verwacht hij langdurige financiering van de politie. "We hebben een deltaplan nodig voor de veiligheid in Nederland", benadrukt hij.

Bron: EenVandaag Jan Struijs spreekt met politieagenten in Rotterdam

'Schatkamer aan mogelijkheden'

Met dat geld moet bijvoorbeeld de de politie-academie verstevigd worden, zegt hij, of moet er goede, slimme, technologie aangeschaft worden. "Er ligt een schatkamer aan mogelijkheden, dat gebruiken we te beperkt." En de politie moet weer de straat op, vindt Struijs: "Omdat we uit die wijken zijn vertrokken en onze pappenheimers niet meer kennen, zijn we het publieke domein aan het verliezen."

Struijs schat de sterkte van het korps nu op 64.000 man. Te weinig. "Ik denk dat in operatie 8000 mensen erbij moeten." Daarnaast pleit hij ook voor meer samenwerking. "We moeten het veel meer met partners gaan doen." De vakbondsman sprak met alle politieke partijen voordat ze hun programma's opstelden. "En ik zie hele goede dingen," zegt hij, "maar ik moet allemaal nog maar zien dat het overeind blijft."

'Vergeet eigen mensen en burgers niet'

"Ik snap dat je compromissen moet sluiten. Maar veiligheid is een belangrijk thema voor de burgers: oftewel hoeveel onveiligheid accepteren we? En neem dit serieus." In de debatten hoort hij er van de lijsttrekkers veel te weinig over.

"Ik zie wel in peilingen bij de burgers, dat we altijd in de top 3 of 5 staan", zegt hij over het onderwerp. Struijs vraagt wel aandacht voor het thema: "De mensen die in de debatten meedoen, krijgen van mij wel regelmatig appjes en berichtjes: vergeet je eigen mensen en burgers niet als het gaat om veiligheid."

Met pensioen

Tegen de tijd dat er een nieuw kabinet is geïnstalleerd, is Struijs vakbondsman af. Hij gaat met pensioen. "Ik laat echt een onrustig bezit achter. In die zin werk aan de winkel voor mijn voortreffelijke opvolgster."

Vanaf december zet hij zichzelf 'na 44 jaar en 2 maanden uit'. "Ik ga een boek schrijven over mijn opa in Indonesië." De tijd waarin hij vertrekt is turbulent. "Maar de politiebond is historisch groot qua leden, we zijn gezond."

Onder de mensen

Struijs werd in 2016 voorzitter van de NPB na een decennialange loopbaan bij de politie. Hij begon in Rotterdam met het 'romantische idee' om moorden op te lossen. "Ik mocht heel snel bij de recherche", vertelt hij. Het waren de jaren 80, met veel drugsgebruik. "Er waren 14 moorden per jaar in het district waar ik werkte op het Marconiplein. Dus het romantische idee ging ervan af."

Als rechercheur kwam Struijs graag onder de mensen. "Omdat daar de informatie lag", vertelt hij. "Ik ben uiteindelijk ook bij de criminele inlichtingendienst gaan werken. Omdat ik snel toegang had tot allerlei soorten mensen: criminelen, slachtoffers, de kroegbaas, de gewone burger." Hij was een nieuwsgierige rechercheur, zegt hij: "Ik kreeg ook veel verhoren van moeilijke verdachten. Omdat ik wel heel snel op zelfde niveau kon praten." Hij klom snel op in de politieorganisatie.

'Profetische woorden'

In 2018 sloeg Struijs als een van de eerste alarm over de georganiseerde criminaliteit. Hij noemt Nederland een 'narcostaat', wat daarvoor nog niet eerder was gebeurd. "Omdat rechercheurs uit het veld aangaven: we hebben de laatste 30 jaar te veel kleine vissen gevangen en de grote vissen zijn doorgegroeid, die zijn rijk en machtig geworden", kijkt hij terug. "Iedereen had zoiets van: Jan, overdrijf je niet?"

"En een paar weken later werd de broer van de kroongetuige doodgeschoten, toen werd Wiersum doodgeschoten. Toen opeens had ik profetische waarde. Maar die had ik niet. Ik had naar de mensen in het veld geluisterd." In de jaren erna kaartte Struijs met regelmaat de problemen aan waar de mensen op straat mee kampten. "Mensen die heel zwaar werk deden binnen de recherche voelden zich niet gehoord. Denk aan politie-infiltranten, de undercover-agenten."

Zwarte bladzijde

Een zwarte bladzijde noemt hij de zelfdodingen bij de landelijke eenheid. "Dit zijn mensen die in hoogste categorie hebben gewerkt en die zich eenzaam gevoeld hebben qua werkgever. Dat hebben we aangetoond, er zijn kamerdebatten aan gewijd."

"Ik heb veel passie voor dit soort rechercheurs. Dat raakt eenieder. En met name de nabestaanden waar ik goed contact mee heb."

'Ik ben een van hun'

Grote indruk op hem maakten de eerder genoemde moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., Derk Wiersum en Peter R. de Vries, allemaal rondom het Marengo-proces: . "Ja, dan moet je zelf ook even bijkomen, jezelf herpakken."

Politiemensen hebben een 'passionele loyaliteit', zegt Struijs. "Een voorzitter van de politiebond is niets zonder zijn leden. Je moet uit de praktijk voorbeelden halen: little stories, big issues." Struijs voelt zich ée1n met de politieagenten. "Ik heb wat met hun humor. Hun heldendaden, hun kwetsbaarheden. En dat ligt mij gewoon ontzettend goed. Ik ben een van hun."