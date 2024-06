Nog 2 weken tot de landelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Er is geen verkiezingsthema dat de Britten zo in het hart raakt als de crisis in de gezondheidszorg. Politici beloven beterschap maar patiënten hebben er weinig vertrouwen in.

Jarenlang waren de Britten trots op hun gratis, goedwerkende gezondheidszorg. 'The National Health Service', afgekort NHS, is het nationale gezondheidszorgstelsel van het Verenigd Koninkrijk. Na 10 jaar keihard bezuinigen piept en kraakt het systeem van het Verenigd Koninkrijk aan alle kanten. Er zijn wachtlijsten met 7,5 miljoen mensen.

Afspraken keer op keer geannuleerd

Een van deze miljoenen wachtenden is Lexi Tsalkitzoglou. De vrouw uit Birmingham lijdt aan endometriose en wacht al bijna 10 jaar op een behandeling. "Afspraak geannuleerd, afspraak verschoven, afspraak geannuleerd, afspraak verschoven", leest Lexi hardop voor terwijl ze door haar mailbox met afspraken scrolt.

Als je geen afspraak bij de huisarts kunt krijgen, kun je ook geen verwijzing naar een ziekenhuis krijgen. "De wachttijden zijn verschrikkelijk, hierdoor staat mijn leven stil", zegt ze wanhopig. In Engeland duurt het gemiddeld 8 jaar en 10 maanden om een diagnose voor endometriose te krijgen. Een behandeling laat nog langer op zich wachten.

Spoedeisende hulp

Niet alleen de reguliere zorg is overbelast, ook de spoedeisende hulp heeft het zwaar. Patiënten moeten vaak uren wachten op een ambulance. Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis duurt het vaak opnieuw uren voordat een arts tijd heeft.

Dat overkwam ook de dochter van Becky Eden. Na een bergongeluk kwam ze 's avonds om 20.00 uur bij het ziekenhuis in Carlisle aan. "Ze wachtte 2 uur in de ambulance, maar kon het gebouw niet in omdat het zo druk was. Ze ging pas 20 uur later naar de operatiekamer", vertelt de moeder buiten het ziekenhuis. "Ik weet dat ze hun best doen, maar er is gewoonweg niet genoeg personeel."

Vicieuze cirkel

Het aantal artsen dat door alle stress stopt, is hoog en dat maakt de problemen alleen maar erger. Sinds 2015 neemt het aantal huisartsen drastisch af. "Dat zijn vooral artsen die een burn-out hebben gehad en hun baan hebben opgezegd. We hebben dus minder artsen en meer patiënten", legt huisarts Ellen Welch uit.

Het is een vicieuze cirkel. Patiënten die lang op een operatie moeten wachten, worden elke dag minder mobiel vertelt Welch: "Ze kunnen amper bewegen, komen aan en komen dus steeds zieker en zieker weer in onze huisartsenpraktijk."

Grote beloftes

De staat van de gezondheidszorg, en in het bijzonder de lange wachtlijsten, zijn dit jaar een belangrijk thema tijdens de Britse verkiezingen. De Britse partijen Labour en de Conservatieven nemen het serieus, dus worden er grote beloftes gedaan. Ze beloven investeringen van miljoenen en extra personeel. Lexi gelooft de beloftes die op dit moment worden gedaan niet: "Ze beloven meer afspraken, meer personeel. Als patiënt zie ik er niets van terug. Het zijn loze woorden."

Hoewel huisarts Welch ook kritisch naar de beloftes kijkt, houdt ze moed. Volgens haar zou het zorgstelsel uit de politieke campagnes gehaald moeten worden. "De NHS is geen politieke speelbal. Door het van de politieke agenda te halen, zou er veel meer stabiliteit en een langetermijnstrategie zijn."