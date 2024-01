Zo'n half miljoen volwassen Nederlanders houden een vorm van gehoorschade over aan vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Vooral agenten zijn vaak de klos. Ook Auke Hes, die tijdens een dienst flinke gehoorschade opliep. "Vooral privé zijn er veel gevolgen."

Tijdens de jaarwisseling van 2022 op 2023 was Auke in Den Haag op de fiets op pad met een groep collega-agenten. Het ging mis toen ze de Mobiele Eenheid hielpen met een aanhouding. "We schermden met onze fietsen de arrestant af. Toen werden we van achter bekogeld met zwaar vuurwerk. Waarschijnlijk een cobra."

'Ik zag collega's instorten'

Via een fietshelm van een collega stuiterde de cobra richting Auke. "De ontploffing gebeurde heel dichtbij. We droegen gehoorbescherming, maar zo'n cobra wordt vergeleken met een handgranaat. Als je daar een meter vanaf staat, kun je je er niet tegen verweren."

Als commandant wilde hij eerst zorgdragen voor het personeel. "Ik zag collega's instorten. We trokken ons terug uit het heetst van de strijd. Toen we in een andere straat waren, werden we nog steeds bekogeld. Het was slecht te zien wie wat deed, omdat het vuurwerk vanuit een groep kwam."

Scheermesjes in je oor

Pas toen iedereen veilig was, zei een leidinggevende tegen Auke dat hij ook naar het ziekenhuis moest vanwege pijn aan zijn oren. "Het was te vergelijken met scheermesjes in je oor. Een snijdende pijn."

Zijn oren zelf waren niet beschadigd. "Volgens de KNO-arts was er geen gehoorverlies. Maar de tinnitus - die bekende piep in je oren - blijft. En ook de overgevoeligheid was heel intens." Auke en zijn collega's zijn er fysiek redelijk vanaf gekomen, zegt hij. "Het had erger kunnen zijn. Maar de gevolgen zijn nog steeds merkbaar. Heel merkbaar zelfs."

Korter lontje

Een jaar later ziet zijn leven er door de tinnitus en overgevoeligheid voor geluid heel anders uit. Als er veel geluid om Auke heen is, krijgt hij te maken met stress. "Per persoon is de reactie verschillend, maar zo ervaar ik het."

"Daarmee heb ik een korter lontje gekregen. Minder een buffer om te relativeren of te reageren." Vooral privé ervaart hij daar problemen mee, ook in de eerste maanden dat hij nog thuiszat en niet werkte.

'Doet mij en mijn gezin heel veel pijn'

"Ik heb een jong gezin met kinderen van 5 en 8 jaar oud. Het is lastig uit te leggen dat papa last heeft van zijn oren, omdat het niet zichtbaar is. Mensen zien niks aan mij en dat doet wel heel veel met mij. Maar het gezinsleven gaat door. Je kunt niet tegen kids zeggen 'Papa is er een paar maanden niet'. Dat wil ik ook niet."

"Maar het is ook niet leuk hoe papa reageert als kinderen geluid maken. Niet dat ik het bewust doe, maar het gebeurt wel. Dat het hele gezin sinds dat moment vorig jaar op z'n kop staat en op tenen moet lopen, doet mij en mijn gezin heel veel pijn", vertelt hij geëmotioneerd.

Piep verdwijnt niet

Op de werkvloer is het ook vaak druk. Auke vraagt zich continu af of het noodzakelijk is dat hij aanwezig is, of dat hij zijn werk ook ergens anders kan doen. De piep hoort hij nog steeds. "Ik heb niet de illusie dat die gaat verdwijnen. We zijn een jaar verder en het is niet minder geworden."

Alles bij elkaar gunt Auke niemand wat hij meemaakte. "Het is niet leuk en dat is zacht uitgedrukt. Ik ben niet meer de leuke, gezellige papa en echtgenoot die ik was. Het heeft lang geduurd voordat ik dat zelf erkende. Daarna heb ik wel mentale hulp gezocht."

Ook met collega's gaat het niet goed

Met de andere collega's die bij het incident aanwezig waren vorig jaar, gaat het ook niet goed. "De collega die vuurwerk op zijn hoofd kreeg, is niet aan het werk. Die heeft veel meer fysiek leed dan ik. En een andere collega deed het zoveel dat die ontslag heeft genomen. Anderen kregen gehoorschade en kunnen bepaalde toonhoogtes niet meer horen."

De dader van het incident is nooit gepakt. Wat Auke zou willen zeggen tegen diegene? "Ben je je wel bewust van wat je doet en teweeg brengt? Het is niet alleen een stuk vuurwerk gooien voor de grap of stoerdoenerij. Je zet hele levens en gezinnen op z'n kop door een domme actie. Het besef is er gewoon niet bij mensen die met dit soort explosieven rondlopen."

Vuurwerkverbod

Hij pleit daarom ook voor een landelijk vuurwerkverbod. "Er moet wat veranderen. De jaarwisseling is een mooie traditie, maar dit is niet meer het vuurwerk zoals het ooit bedoeld was. Dit zijn gewoon explosieven. Dat moet erkend worden als een gezamenlijk probleem."

Met de hulp die hij nu krijgt, hoopt Auke op de lange termijn weer iets meer de persoon te worden die hij was. "Dat is mijn voornaamste doel." Hij hoopt dat het in de toekomst anderen bespaard blijft. "En ooit hoop ik met oud en nieuw weer buiten te durven lopen in politie-uniform."