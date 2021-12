Hulpverleners houden hun hart alweer vast: oud en nieuw staat voor de deur. Zij krijgen tijdens de jaarwisseling veel te maken met geweld en agressie. Dit jaar wordt het garanderen van hun veiligheid topprioriteit bij de politie.

Politiechef Willem Woelders bereidt bij de Nationale Politie de jaarwisseling voor en houdt rekening met 'manifestaties', zegt hij tegen EenVandaag. Er worden al volop voorbereidingen daarvoor getroffen.

Alles om veiligheid te waarborgen

"Al jaren zetten wij heel veel mensen in bij de jaarwisseling", zegt Woelders. "De veiligheid van hulpverleners is essentieel. Als die hun werk niet kunnen doen, dan kan je je taak naar de samenleving niet invullen. Als wij in de gaten krijgen dat ergens de veiligheid van ambulance of brandweer in het geding is, dan is er een kans dat wij bijvoorbeeld meerijden. We zullen dan alles doen om de veiligheid te waarborgen."

Collega's van de politie krijgen ook beschermingsmiddelen op maat mee. "Denk aan oordoppen, eventueel brillen die ze kunnen dragen, en we proberen ook te kijken of we in sociale media en in besloten communicatiegroepen zicht kunnen krijgen op groepen die manifestaties voorbereiden."

Monitoring

Begin dit jaar werden via chatapp Telegram zulke groepen aangemaakt, om rellen te organiseren rondom de invoering van de avondklok. De politie houdt nu fulltime social media en besloten communicatiegroepen in de gaten.

"Als we daar een indicatie krijgen dat mensen op rottigheid uit zijn deze oud en nieuw, dan proberen we daarop vooruit te lopen zodat zij dan niet op straat rondlopen. Dan probeer je ze op voorhand voor opruiing aan te houden en van straat te houden."

Coronaregels en vuurwerkverbod derde prioriteit

Met de veiligheid van hulpverleners als hoogste prioriteit, staan andere dingen daar vanzelfsprekend onder. "Als tweede kijken we naar de veiligheid van burgers en als derde komt het handhaven van de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod", zegt Woelders.

Vorig jaar was er tijdens oud en nieuw meer geweld tegen de politie dan het jaar daarvoor. "Er werden toen 86 politiemensen slachtoffer van fysiek geweld en ook acht hulpverleners", zegt een woordvoerder van de politie.

Politiechef Willem Woelders over de voorbereidingen voor de jaarwisseling

'Ongenoegen richt zich op politiemensen'

Deze jaarwisseling is vergelijkbaar met die van vorig jaar: ook nu is er een lockdown en een vuurwerkverbod. Dat maakt het opnieuw spannend voor de politie, zegt Woelders. "Je ziet dat het ongenoegen naar overheidsbeleid toeneemt. In demonstraties richt het geweld zich met name op de politie. Dat gebeurt met heel zwaar vuurwerk, stenen, en dan moet je daar op anticiperen."

"Een dieptepunt is wat er vorige maand in Rotterdam gebeurde. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat collega's 'gedoxt' worden: dat geprobeerd wordt hen uit de anonimiteit te halen, door hun adres online te zetten." Ondanks alles kijken veel van zijn collega's niet op tegen de jaarwisseling. "Dit is ook waar je het werk voor doet. Zorgen dat zo'n feestdag veilig verloopt."