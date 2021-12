Na avondklokrellen, uit de hand gelopen demonstraties en problemen tijdens de vorige jaarwisseling hoopt de politie dit jaar op een rustige ingang van het nieuwe jaar. In de Haagse Schilderswijk worden jongerenwerkers ingezet om die rust te bewaren.

Jongerenwerker Yassine Abarkane loopt door de Schilderswijk om in gesprek te gaan met de jeugd op straat. "Oud en Nieuw is een landelijk feest, maar vuurwerk is inmiddels landelijk verboden." Toch wordt het overal gewoon afgestoken, hoort en ziet Yassine.

Gewoon vuurwerk afgestoken

"Ik hoor het nu al om mij heen en ik denk dat het ook in andere wijken zal gebeuren." Ook de weersvoorspelling is volgens hem een extra ingrediënt voor onrust. "Het wordt deze jaarwisseling warmer dan ooit en winterse sneeuw- en regenbuien zullen wegblijven. Dat zijn ingrediënten voor mogelijke onrust"

De avondklokrellen eerder dit jaar in de Hofstad hebben de jongerenwerker laten inzien hoe snel het kan gaan. "Via social media hitsen mensen elkaar op, binnen no time is half Den Haag samen gekomen. Gewone vaders veranderen dan ineens in vechtersbazen."

Wegen afsluiten

"De politie heeft geleerd dat ze nu veel slimmer wegen kunnen afsluiten", zegt Yassine. "Wegen afsluiten is een hele goede maatregel. Want vanuit de hele stad komen jongeren ineens op hun scooters, en auto's met piepende banden om sensatie te zoeken. En dat voorkom je allemaal als je de weg naar de Schilderswijk afsluit.

"Voorheen waren de wegen die naar de Schilderswijk leiden veel moeilijker af te sluiten. Maar nu hebben we toch wel in de gaten dat dat voor heel veel rust kan zorgen. Zo kunnen ze de onrust nog een beetje reguleren. Ik weet niet of het met oudjaar gaat gebeuren, maar het is eerder wel een goede maatregel gebleken."

Bron: ANP Rellende jeugd en politie in Den Haag

Vanaf begin betrokken

"Wij zijn nu ook vanaf het begin betrokkener bij de jongeren. In samenwerking met de gemeente hebben we een speciale manier van communiceren. Wij zijn niet van de politie, we gaan geen mensen verklikken of aangeven, maar proberen problemen op preventieve manier aan te pakken. En we attenderen de gemeente op mogelijke spanningen."

De jongerenwerker organiseert vooral ook activiteiten. "Bijvoorbeeld een online bingo, daar doen negenhonderd jongeren aan mee. Zo houden we ze van de straat. En weten we ook wat er leeft in de wijk"

Buurtvaders & buurtjongeren

Om in contact te blijven met de jongeren zijn mensen uit de wijk zelf ingezet, vertelt Yassine; buurtvaders, maar ook oudere jongeren uit de buurt. Die zijn er niet om te klikken of om mensen op te pakken, maar ze spreken jongeren aan, laten zien dat wij het ook fijn vinden dat het rustig blijft in de wijk. En dat helpt!"

Het valt volgens Yassine op dat de relschoppers steeds jonger worden. "Echt bizar", vindt hij het. "Ik vind ook dat ouders zich ermee moeten bemoeien. Die sensatiezucht van de jonge jochies is nog wel te begrijpen, maar ouders; haal ze van de straat! Je mag je eigen kinderen echt wel aanspreken en zeggen: "kom naar binnen."