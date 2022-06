Al 33 jaar woont Kenneth Moesquit in Zuid-Limburg. Door zijn toespraken tijdens lokale Black Lives Matter-demonstraties kreeg hij bekendheid in zijn provincie. En die wil hij nu gebruiken om iets te doen aan discriminatie en racisme daar.

Kenneth (67) houdt van Zuid-Limburg. Van de natuur, de rust, de bourgondische levensstijl. Van de drukke Randstad blijft hij liever weg. De keerzijde is de discriminatie en het racisme waar hij als zwarte man jarenlang mee te maken kreeg, en nog steeds krijgt. Al lijkt er nu iets te veranderen.

Excuses van de gemeente

Wat hem het meeste emotioneert, als hij nadenkt over zijn eigen ervaringen, is hoe hij werd behandeld door de gemeente Heerlen, waar hij sinds zijn aankomst in Nederland woont. Kenneth vertelt over de financiële problemen waarin hij verstrikt raakte toen zijn bedrijf in 1998 failliet ging.

"De gemeente bood me een lening aan, dat was fijn, maar toen ik vervolgens in de schuldsanering belandde, werd dat geld meteen weer van mijn rekening gehaald. Maandenlang had ik nauwelijks iets te besteden en gemeente gaf niet thuis." Inderdaad een fout, zo gaf de gemeente jaren later ook zelf toe. Bij een wit persoon was dit nooit gebeurd, daar is Kenneth van overtuigd.

Geweigerd in cafés

Maar het zijn niet alleen de instanties die discrimineren. "Helaas word je als Nederlander met een migratie-achtergrond nog regelmatig gezien als minder. Zo mag ik als zwarte man niet naar binnen in sommige cafés in Heerlen", vertelt hij.

"Het is tot op het bot vernederend als je geld in je zak hebt, je een drankje wilt drinken en niet naar binnen mag, terwijl je gepasseerd wordt door witte mensen die dat wel mogen."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Bekijk hier het hele interview met Kenneth.

George Floyd

De moord op de Amerikaan George Floyd 2 jaar geleden in Minneapolis was voor Kenneth een belangrijk moment. Hij besloot dat het tijd was om van zich te laten horen. Hij deelde zijn ervaringen en die van andere zwarte mensen en andere mensen van kleur tijdens Black Lives Matter-demonstraties in Limburg.

In het begin was dat lastig, vertelt hij. "Niemand leek te willen luisteren." Maar dat veranderde na een interview in De Limburger in 2021. "Ineens gingen er deuren open, werd ik gehoord." Tegenwoordig wordt hij regelmatig op straat aangesproken door zwarte mensen en andere mensen van kleur met verhalen over wat zij meemaken.

Bekijk ook Meningen verdeeld over hoe racisme aan te pakken, helft ziet een training op werk wel zitten

Moesquit-methode

Racisme en discriminatie tegengaan doet Kenneth op zijn 67ste niet meer voor zichzelf, zegt hij. Hij wil vooral voorkomen dat jongere zwarte mensen en andere mensen van kleur met dezelfde problemen te maken krijgen als hij.

Dat doet hij met de naar zichzelf vernoemde 'Moesquit-methode'. 'Niet polariseren, maar verbinden', is zijn motto. Ruim 2 jaar geleden wist Kenneth de gemeente Heerlen ervan te overtuigen dat de roetveegpiet ook een optie kan zijn tijdens Sinterklaas. Dat lukte vervolgens ook in Maastricht en Sittard. Inmiddels zit hij in die gemeenten regelmatig aan tafel, om mee te praten over beleid rond racisme en discriminatie. "Ze weten dat ik een verbinder ben."

Bewuster

Ondanks wat hij en andere mensen met een migratie-achtergrond dagelijks meemaken, is Kenneth positief gestemd over de toekomst.

"In Zuid-Limburg ontkenden de meeste mensen 2 jaar geleden nog dat racisme een probleem was. Dat beeld lijkt veranderd. Mensen zijn zich er bewuster van geworden."