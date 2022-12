Gisteren bleek uit onderzoek onder medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat racisme en discriminatie daar een groot probleem zijn. Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh pleit voor een Rijksbreed onderzoek.

"Ik heb signalen gehad dat dit ook op andere ministeries plaatsvindt", zegt Baldewsingh. "Daarom is het ontzettend belangrijk om het onderzoek dat bij Buitenlandse Zaken heeft plaatsgevonden door te trekken naar andere departementen."

Racistische grappen

De onderzoekers schrijven dat er sprake is van institutioneel racisme. Dat vindt plaats op het ministerie zelf, maar ook op ambassades en diplomatieke posten in het buitenland. Medewerkers krijgen te maken met verbaal geweld, denigrerende bejegeningen, cultureel racisme, racistische grappen en beschuldigingen en verdachtmakingen.

Medewerkers vertelden dat mensen vanwege hun huidskleur meerdere keren zijn aangeduid als 'apen', 'bokito's', 'negers' en 'Zwarte Piet'. Ook werden Afrikaanse landen omschreven als 'apenlanden'. De scheldwoorden zijn ook gehoord op afdelingen die zich richten op ontwikkelingssamenwerking in landen in Afrika.

'Excuses lossen niks op'

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra en minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher hebben hun excuses ervoor aangeboden. Maar daar los je de zaken niet mee op, zegt coördinator Baldewsingh.

"Het is belangrijk dat je in ieder geval een programma opzet om mensen op te leiden, om ze te leren hoe ze om moeten gaan met andere mensen. Zeker als het gaat om mensen met een biculturele achtergrond, mensen uit de LHBTI-groep of mensen met een beperking. Laat ook sollicitatiecommissies divers zijn", zegt hij.

Handhaven

Dat Buitenlandse Zaken een meldpunt wil oprichten is ook goed, zegt Baldewsingh. Maar het is niet genoeg. "Het meest belangrijke is om te handhaven en dat doen wij niet. Wij bieden excuses aan en denken dat het daarmee klaar is. Maar je moet echt handhaven."

"Wat mij betreft, als het gaat om racisme op de werkvloer: one strike, out. Als je één keer de fout maakt, hoor je niet op de werkvloer, zo simpel is het."

'Niet bagatelliseren'

Minister Hoekstra zei in een interview met Het Parool dat hij gelooft dat 99,9 procent van de medewerkers op het ministerie dit niet doet. Volgens Baldewsingh is dat niet de manier om met dit onderzoek om te gaan. "Als we elke keer gaan bagatelliseren, wordt er een nuance gecreëerd die niet juist is op dit moment. Er is gewoon sprake van hard racisme, en dat moet bestreden worden. Een bewindspersoon moet dat doen, moet met oplossingen komen."

"We moeten nu overgaan tot acties", zegt Baldewsingh. "Dat zal even duren, dit los je niet heel snel op. Je zult de tijd moeten nemen om dat met elkaar te bereiken. We moeten het samen doen, met 17,8 miljoen Nederlanders."