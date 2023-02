De Nederlandse staat gaat nog steeds in hoger beroep tegen uitspraken waarin Groningers met aardbevingsschade in het gelijk gesteld zijn. De SP vindt dit onbegrijpelijk en heeft er Kamervragen over gesteld. "Het is zo meedogenloos."

De afgelopen maand is het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) in meerdere zaken na een verloren rechtszaak in hoger beroep gegaan. Het IMG is het onafhankelijk bestuursorgaan dat alle schade afhandelt die is veroorzaakt door bevingen, bodemdaling- en stijging.

Ongelijke machtsstrijd

Het gaat volgens SP-Kamerlid Sandra Beckerman om mensen die vaak grote schades hebben. "Vaak ook schades waarbij verzakkingen of schade aan het fundament een rol spelen", vertelt ze. "Die hebben dan al jarenlang een strijd gevoerd. Dat komt dan tot een rechtszaak, die winnen ze en dan horen ze even later dat de staat zegt 'wij gaan in hoger beroep'."

"Dan kom je dus in de rechtszaal tegenover de staat te staan met de landsadvocaat, die wij natuurlijk met z'n allen betalen. Maar de gedupeerden zelf kunnen soms hun eigen advocaat al niet meer betalen. Dit is een hele ongelijke machtsstrijd."

Woestmakend

Beckerman vindt dat dit tegenstrijdig is met de wens van verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw om naast de inwoners te willen staan. "We horen keer op keer 'We gaan het oplossen, menselijke maat, we stoppen de juridificering'. Dit is gewoon meedogenloos. Ik vind het echt woestmakend."

Het SP-Kamerlid wil dat het kabinet zegt dat ze het hoger beroep intrekken. "Wat je eigenlijk ziet in Groningen is wat je ook zag bij het toeslagenschandaal: je staat alleen tegenover de staat. Vervolgens erkent de staat dat, en komen er allemaal beloftes, maar dan wordt het maar niet opgelost."

Vertrouwen in de rechtstaat

En dat is niet alleen slecht voor de Groningers of de toeslagenouders, zegt Beckerman. Het is slecht voor de rechtsstaat, vindt ze. "Het is ook slecht voor het vertrouwen dat mensen hebben. Dus deze zaken moeten direct worden ingetrokken."

En dat is nog niet voldoende, vindt het Kamerlid. "Dit staat symbool voor iets veel groters en dat is het vertrouwen in de toekomst van onze rechtsstaat."

Parlementaire enquete

Op 24 februari presenteert de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen haar eindrapport. Volgens Sandra Beckerman, die vandaag weer met mensen in het bevingsgebied heeft gesproken, hebben de Groningers er weinig verwachtingen van.

"En dat hoor ik niet alleen vandaag, dat blijkt ook uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Die hebben geconcludeerd dat het vertrouwen nog nooit zo laag was als nu. Mensen zijn ziek. Er is weinig hoop voor de toekomst. Tegelijkertijd verwacht iedereen een snoeihard rapport, maar daarmee is het niet opgelost."