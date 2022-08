In het uitgelekte conceptakkoord van het kabinet over de nieuwe verdeling van zorgmiljoenen staat onder andere de al omstreden 45-minutennorm voor ambulances moet worden geschrapt. "Gaat niet veel problemen oplossen."

Het afschaffen van de 45-minutennorm, de wet die ambulances verplicht om iedereen in Nederland binnen 3 kwartier bij de spoedeisende hulp (SEH) in een ziekenhuis te krijgen, roept bij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA), David Baden, vragen op.

Geen medisch inhoudelijke keuze

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseerde al eerder om de tijdsnorm te schrappen en in plaats daarvan met een 'breder kwalitatief kader' te komen: "In het conceptakkoord staat dat het kabinet met iets nieuws wil komen, maar de vraag is: wat dan?" zegt Baden. Hij vertelt dat de 45-minutennorm nooit een medisch inhoudelijke keuze is geweest, maar een manier om ervoor te zorgen dat ambulances zo goed mogelijk werden verspreid door Nederland.

Daarnaast moest de norm ervoor zorgen dat SEH's niet gesloten zouden worden. Emiritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Richard Janssen, legt uit dat ambulances de afgelopen 20 jaar enorm zijn uitgebreid en daardoor een soort kleine ziekenhuizen zijn geworden: "Het personeel is nu veel hoger opgeleid en ze kunnen veel ter plekke aan."

Ziekenhuis in de buurt

Voor 95 procent van de spoedgevallen is de 45-minutennorm 'niet zo spannend', zegt David Baden. "De norm is alleen van belang als er reanimatie moet worden toegepast en voor grote ongelukken, maar dat is maar 5 procent van de gevallen. Het is belangrijker dat er een ziekenhuis in de buurt zit. En als je die norm loslaat betekent het dat er een hoop SEH's verdwijnen."

Volgens de NVSHA-voorzitter blijft de vraag vooral wat het kabinet nu precies probeert te bereiken met het conceptakkoord: "Ik vraag me af wat nu het doel is van het afschaffen van die norm." Volgens hem gaat het afschaffen van de norm niet veel problemen oplossen, wat het kabinet wél wil.

SEH's sluiten

Naast het idee voor het afschaffen van de 45-minutennorm, twijfelt Baden ook aan het voorstel om meerdere spoedeisende hulpen te sluiten.

"De vraag blijft dan nog steeds wat je daarmee bereikt. Voor kwetsbare mensen wordt het dan lastiger om bij een spoedeisende hulp te komen, en het probleem van de te dure zorg los je ook niet op." Volgens Baden wordt zorg namelijk alleen maar duurder als er minder ziekenhuizen zijn en er dus minder concurrentie is.

Hoge zorgvraag

"Als je noemt dat het sluiten van spoedeisende hulpen het personeelstekort oplost, ga je er eigenlijk vanuit dat er SEH's zijn waar mensen weinig doen", zegt Baden. Volgens hem is het juist veel te druk op de SEH's.

"Als je druk bent op tien locaties, wordt dat niet minder als je het personeel zet op vijf locaties. Op alle SEH's is er een personeelstekort dus als je er minder hebt, los je het niet op. Het probleem ligt bij de hoge zorgvraag." Hoogleraar Janssen begrijpt het besluit van minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid wel om het personeel te concentreren: "Het is een kwaliteitsslag die je maakt met hetzelfde personeel. Dat wil niet zeggen dat je er minder van nodig hebt, maar doordat je het op aantal plekken concentreert, laat je de logistiek over aan de ambulancedienst."