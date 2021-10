In de lockdown herontdekten we massaal het bos. En dat was te merken: de natuur heeft het zwaar te verduren gehad in de lockdown, door de drukte, maar ook door onervaren recreanten die niet goed weten hoe ze zich in de natuur moeten gedragen.

De drukte had zichtbaar invloed op de natuur en de dieren in het bos. "Je zag dat onze reeën moeite hadden met eten vinden omdat er weinig rust was en je zag uiteindelijk dat ze in slechtere conditie waren", vertelt boswachter in Lage Vuursche Bob Verweij. Ook zag hij veel olifantenpaadjes ontstaan, paadjes die de route afsnijden, en dat is niet goed voor het leefgebied van de dieren.

'Gekker kon je het niet bedenken'

Vandaag is er bijna helemaal niemand in het bos, op een paar fietsers na, maar dat was een tijdje geleden wel anders. In de lockdown was het ontzettend druk in het bos van Lage Vuursche.

"Gekker kun je het niet bedenken, het is hier zo druk geweest. Het was in de weekenden bijna file lopen en er kon geen auto op de parkeerplaats meer bij. Er waren ook verkeersregelaars."

Maatregelen

Na de lockdown hebben de boswachters gekeken hoe ze omgaan met de drukte, vertelt Verweij. "We hebben gekeken wat we moeten aanpassen zodat mensen van de natuur kunnen genieten, maar zodat het niet te gek wordt voor de natuur en ook voor mensen onderling."

Er zijn maatregelen genomen in het bos. "Er is op sommige plekken duidelijker aangegeven dat honden aan de lijnen moeten met andere bodden, en we hebben borden gecontroleerd of wel duidelijk is wat wel en niet mag."

Fietsers zonder ervaring

Een van de redenen waarom het soms chaos was in het bos is de lockdown, is de komst van de hele fietsers, denkt Verweij. "Ik geloof dat de fietsverkoop de afgelopen anderhalf jaar met 300 procent gestegen. Daardoor merken we dat er veel mensen bijkomen op de fiets."

En die hebben niet allemaal ervaring met fietsen in het bos, merkt hij. "Die mensen denken gewoon 'hup, we gaan het bos in om te fietsen'. Maar we proberen ze nu dus echt goed te laten zien wat de aangegeven routes zijn om te fietsen. Mensen gingen van de paden af. Dat is vaak ontwetendheid, maar soms ook dat onze borden niet altijd even duidelijk waren."

Wie is er niet lekker naar het bos gegaan in de lockdown?

Niet na zonsondergang

De recreant moet eigenlijk opnieuw worden opgevoed, zegt Verweij. "Er mag heel veel, maar er zijn bepaalde regels om ervoor te zorgen dat de natuur de rust krijgt die het nodig heeft. We hebben bepaalde reeën, bijzondere dassen, een heel hoop bijzondere vogels.

Van zonsopkomst tot zonsondergang mag je in het bos komen, maar daarna niet meer. "Dan krijgt daarna de natuur echt de rust. Dat is heel belangrijk."