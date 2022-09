Tot gisteravond is er nog onderhandeld over een prijsplafond voor de energieprijs. En omdat er nu nog veel in ontwikkeling is, is de miljoenennota niet goed doorgerekend. "Het is echt een experiment", zegt financieel journalist Martin Visser.

Het kabinet had al een enorm koopkrachtpakket klaarliggen, maar presenteert op het laatste moment nog het energieplafond. Dat heeft gevolgen voor de begroting die vandaag is gepresenteerd.

Prijsplafond

Volgens minister Kaag gaat dit energieplafond meer dan 15 miljard euro kosten. Voor een gemiddeld huishouden zou dit een besparing betekenen van meer dan 2200 euro per jaar.

Het kabinet wil een plafond van zo'n 1,50 euro voor een kuub gas en van 70 cent voor een kWh elektra. Verbruik je meer dan 1200 gas, en 2400 kWh stroom, dan betaal je de volle prijs.

'Had eerder gekund'

Volgens minister Kaag kan het kabinet dit besluit nu pas nemen, omdat het eerder niet kon vanwege Europese regelgeving. Maar dat is volgens Visser aantoonbare onzin: "Andere landen deden dit ook en de Europese Commissie heeft al lang allerlei voorstellen gedaan om in te grijpen in de energiemarkt."

Ook benadrukt Visser dat het lijkt alsof het kabinet in zichzelf gekeerd is en dat energiecompensatie daarom pas laat van de grond is gekomen. "Ze worden het onderling in de coalitie maar heel moeilijk eens. Intussen willen vakbonden en de werkgevers dat met het kabinet fixen op de ouderwetse poldermanier."

Zo brengt de hoge gasprijs mensen in financiële problemen

Nog veel vraagtekens bij precieze invulling

Ook benadrukt Visser dat er nogal wat haken en ogen zitten aan een prijsplafond. "Je grijpt als overheid in op de energiemarkt, dat heeft Nederland nog nooit eerder op deze manier gedaan." Zo is het nog onduidelijk hoeveel miljarden het kabinet straks kwijt is om energieleveranciers te compenseren.

Ook benadrukt Visser dat deze maatregel mogelijk niet voor iedereen genoeg is. "Denk bijvoorbeeld aan ouderen die de hele dag thuis zijn. Of denk aan een gezin met jonge kinderen dat in een slecht geïsoleerd huurhuis woont, dan kan dit gezin alsnog met een heel hoge rekening geconfronteerd worden."

Hoe gaat het kabinet dit betalen?

Het kabinet trekt in totaal zo'n 26 miljard euro uit om koopkrachtverlies te compenseren. Ook minister Kaag benadrukt dat het pakket erg duur is. Maar Visser van de Financiele Telegraaf zegt dat de schatkist goed gevuld is.

"Dat prijsplafond kost zo'n 15 miljard euro. Dat is maar zo'n 1,5 procent van ons bruto binnenlands product (bbp). Dan komt de staatsschuld uit op 50 procent van het bbp. Daarmee zijn we alsnog het braafste jongetje van de Europese klas."