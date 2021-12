FNV wil dat het minimumloon omhoog gaat nu de inflatie zo hard is gestegen. Het leven is duurder, maar het verhogen van het minimumloon is geen gemakkelijke oplossing voor dat probleem, zegt financieel journalist Martin Visser.

Het dagelijks leven is 5,2 procent duurder dan vorig jaar, meldt het CBS. De inflatie is in 40 jaar tijd niet zo hoog geweest. En dat wordt gevoeld in de portemonnee, zegt FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha uit: "In het bijzonder zijn het de mensen die net op het minimum of net erboven zitten, maar ook mensen met modale inkomens die het zwaar te verduren hebben."

Minimumloon fors omhoog

Daarom is het des te belangrijk dat juist die groep koopkrachtverbetering gaat krijgen, vindt Boufangacha. "We vinden dat het minimumloon fors omhoog moet, dat moet naar 14 euro per uur wat ons betreft. Dat moet echt gebeuren. En daar is politieke daadkracht voor nodig."

"Veel ondernemingen verhogen hun prijzen ook zelf waarmee de winst omhooggaat", legt hij uit. "Dat geld moet niet in de zakken blijven van aandeelhouders of werkgevers, maar dat moet uitgegeven worden door werknemers die er op hun beurt voor zorgen dat het geld wordt uitgegeven aan de lokale bakker, aan de supermarkt."

Loonprijsspiraal

Martin Visser, journalist bij de Financiële Telegraaf, begrijpt dat de druk om het minimumloon te verhogen hoger wordt. "Lonen zijn een manier om werknemers te compenseren voor de inflatie. Maar het is lastig of je op die manier op inflatie moet reageren."

"De lonen vormen namelijk ook een kostenpost voor bedrijven, die de stijging moeten ophoesten", zegt Visser. "Die kosten berekenen ze dan weer door en zo krijg je een loonprijsspiraal, waarin de lonen moeten blijven stijgen, omdat ook de prijzen maar blijven stijgen."

Politiek conflict

Volgens Visser is het nog niet zo ver, maar kan daar verandering in komen als de inflatie echt 'tussen onze oren komt te zitten'. "Dan vinden we dat het echt nodig is. Er zijn nu al veel grote cao-onderhandelingen in bijvoorbeeld de metaalsector of de schoonmaakbranche, waarin deze strijd wordt gevoerd. Maar werkgevers vinden het niet hun probleem en kijken naar de politiek."

"In veel verkiezingsprogramma's wordt de beweging naar het verhogen van de minimumloon wel gemaakt. Maar dan krijg je ook de vraag: wat doen we met de uitkeringen? Die zouden eigenlijk met het loon mee moeten stijgen, en daar zit een politiek conflict."

Iedereen 100 euro erbij

Daarnaast is de verhoging van het minimumloon volgens Visser ook niet voor iedereen een oplossing: "Met de verhoging van het minimumloon compenseer je mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, maar er zijn veel meer mensen die voor de hogere prijzen gecompenseerd moeten worden. Dat zou kunnen gebeuren door een belastingverlaging, waar iedereen profijt van heeft."

FNV-bestuurslid Boufangacha pleit er dan ook voor om iedereen 100 euro erbij te geven om zo de koopkracht te verbeteren. "Zo wordt iedereen gecompenseerd voor het feit dat het economisch al jaren goed gaat."