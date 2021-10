De besmettingen met het coronavirus in ons land lopen op. In drie weken tijd zijn de aantallen verdrievoudigd. Volgens epidemioloog Alma Tostmann is het snel tijd voor actie van het kabinet.

Tostmann is verbonden aan het Radboudumc, waar ze ziet dat er alweer zorg wordt uitgesteld. "Afgelopen week hebben we al één operatiekamer moeten sluiten", vertelt ze. "Ik maak mij grote zorgen over de mensen die bij ons werken, de oplopende cijfers en de werkdruk. Veel mensen zijn ziek en hebben burn-outklachten."

'5 november veel te laat'

De eerstvolgende persconferentie staat gepland op 5 november, maar dat is volgens Tostmann veel te laat. "Ik vond het sowieso niet verstandig in de communicatie om een datum te hangen aan de routekaart, die in september door het kabinet werd gepresenteerd. Dat geeft valse hoop. Je kon toen niet inschatten of 5 november inderdaad de laatste maatregelen afgeschaft konden worden en we dan terug zouden gaan naar het 'oude normaal'."

Tostmann ziet liever snel actie. "De cijfers tikken nu alweer de situatie 'ernstig' aan in de nieuwe routekaart. Dat betekent dat we niet moeten wachten tot 5 november. Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt."

Alles losgelaten

Volgens Tostmann zijn er meerdere redenen waarom snel communiceren met de bevolking belangrijk is. "Ik zie dat mensen het allemaal los hebben gelaten. Als je de besmettingen nu hoort, dan zijn die niet zo indrukwekkend. Maar mensen realiseren zich niet dat de ziekenhuizen niet meer zoveel ruimte en flexibiliteit hebben als anderhalf jaar geleden. "Er wordt nu alweer zorg afgeschaald, operaties worden uitgesteld, omdat de handen nodig zijn bij de ziekenhuisopnames."

Het kabinet moet volgens haar benadrukken dat er echt nog wel wat aan de hand is: "Mensen testen niet meer direct bij klachten, de basismaatregelen die er golden, zijn allemaal weggezakt. Ik denk dat het nodig is dat het belang van die maatregelen weer wordt benadrukt. "

Weten wat de gevolgen zijn

"Het gaat mij er uiteindelijk om dat iedereen weet wat de gevolgen zijn van oplopende besmettingen", zegt Tostmann. "Dit heeft gevolgen voor operaties. Elk bed dat in gebruik wordt genomen door een coronapatiënt, kan je niet meer inzetten voor iemand anders die daar zou liggen na een geplande operatie."

Maar wat moet het kabinet volgens haar doen qua aanpak? "Het kan nuttig zijn om lokaal te kijken hoe je kan bijsturen om de besmettingen laag te houden. Je ziet dan bepaalde regio's waar de besmettingen hoog zijn." Dit zijn vaak plekken waar de vaccinatiegraad laag is, maar daar hoeft volgens Tostmann niet op gefocust te worden.

'We moeten herpakken'

"Je kan gewoon kijken naar de besmettingen, dan druk je het niet op de hoeveelheid ongevaccineerden. Er zijn mensen die hun keuze maken om niet gevaccineerd te worden, dat mag. Als je lokaal ingrijpt in de regio's waar de besmettingen hoog zijn, help je daarmee de besmettingen terug te dringen."

Tostmann hoopt op een snelle persconferentie om dit alles over te brengen: "Het is belangrijk dat er snel helder wordt gecommuniceerd. De zorg staat onder enorme druk, operaties worden uitgesteld, de cijfers zijn te hoog. We moeten herpakken."