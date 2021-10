Al maanden staan overal in het land prikbussen, zodat mensen die nog niet gevaccineerd zijn zich makkelijk kunnen laten inenten. Maar is dat overal nog wel de juiste manier om mensen over te halen? In Gelderland is dat de vraag.

Vooral in de zogenaamde 'bible belt', waar veel gelovige mensen wonen, ligt het percentage gevaccineerden laag. In het Gelderse Kootwijkerbroek stond vandaag ook een prikbus gepland waar je je kon laten vaccineren, maar op het allerlaatste moment ging dat niet door.

25 procent gevaccineerd

Gelderland prikt gestaag door. Zeven dagen per week worden er gemiddeld zo'n 100 prikken per bus per dag gezet. Dat komt dus neer op zo'n 1.400 prikken die elke week in alleen Gelderland al gezet worden met zo'n prikbus.

De keuze voor zo'n bus lag ook in Kootwijkerbroek voor de hand. Van de inwoners van het dorp is 25 procent gevaccineerd bij de GGD. Daar kunnen nog wat procenten bijkomen van de huisarts, maar het is stukken lager dan het landelijk gemiddelde. In de gemeente Barneveld, waar Kootwijkerbroek deel van uitmaakt, is het percentage gevaccineerden zo'n 61 procent. Lager dan het landelijke gemiddelde, maar stukken hoger dan Kootwijkerbroek.

'Telkens mensen vragen heeft geen zin'

Uiteindelijk kwam de bus er niet. Op het laatste moment werd besloten niet door te gaan met het plan, omdat er veel berichten bij de gemeente kwamen met de mededeling dat het beter was de bus niet te plaatsen. Er zou geen animo voor zijn. Van de berichten ging geen dreiging vanuit, benadrukt de gemeente Barneveld.

Wethouder voor zorg in de gemeente Barneveld Hans van Daalen, vindt het logisch dat de bus niet is ingezet. "Het heeft geen zin om mensen telkens te blijven vragen. Als ze zeker weten dat ze niet willen, hoef je ze dat geen derde, vierde of vijfde keer voor te leggen. Dat drijft de zaak alleen maar op de spits."

De bus kan wel werken

Toch kán de bus op plekken nog wel goed werken, ziet de GGD, zoals in Arnhem vandaag. Daar stond de teller vanmiddag al op ruim 200 prikken. Wie komen daar nu nog heen? "Het zijn vooral mensen die wat moeilijker naar een locatie toekomen, toch nog niet goed begrepen hoe het kan, of vragen hebben en toch meer uitleg willen", vertelt Adrienne Spijker van GGD Gelderland-Midden.

"De laatste tijd zien we ook een groep mensen die toch graag de QR-code willen komen halen. Vaccineren blijkt dan toch makkelijker."

Low profile

Maar hoe verder in Kootwijkerbroek? Het lijkt wethouder Van Daalen beter om twijfelaars 'low profile' te vaccineren. "We zoeken naar manieren om het mensen zo makkelijk mogelijk te maken. De GGD helpt mensen die zich misschien wel in het geheim, laagdrempelig, willen laten vaccineren. Daar spelen we hier ook op in."

"We krijgen signalen dat mensen zich wel willen laten vaccineren, maar dat ze het door hun sociale omgeving lastig vinden om dat te doen. Dan is het ook mogelijk om je ergens anders in het dorp te laten vaccineren. De gemeente speelt daar op een mooie manier op in." Een ding is duidelijk: bij de 69 procent gevaccineerden wil Van Daalen het niet laten. "Wij willen hoger, naar het landelijk gemiddelde. Maar dat zal nog wel een opgave worden."