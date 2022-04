Een hoge vacaturedruk, een lage werkloosheid: het zorgt ervoor dat recruiters belangrijker zijn dan ooit. Want vind maar eens de juiste persoon voor de juiste plek. Het vraagt de nodige creativiteit: "Als het makkelijk was, hadden ze mij niet nodig."

Het is een grote branche waar 180.000 mensen in werken: recruitment maakt momenteel gouden tijden door. Aan talentvolle krachten in zo ongeveer alle bedrijfstakken wordt door recruiters hard getrokken. En daar kun je als toekomstige werknemer je voordeel mee doen. "Je moet als werkgever zorgen dat mensen denken: dit is tof, hier wil ik werken."

Moeder mee op sollicitatie

"Als mensen er behoefte aan hebben dat ze hun ouders naar een sollicitatiegesprek mee kunnen nemen, dan doen wij dat." Het is een voorbeeld van hoe recruiter Tristan van Putten van installatiebedrijf Van Dorp te werk gaat. "We hadden eerder dit jaar een net afgestudeerde mbo 4-student, die wilde aan de slag als elektromonteur. Die vond het allemaal toch een beetje spannend."

Toen de kandidaat door de telefoon zei dat ook zijn moeder het allemaal spannend vond, aarzelde Tristan niet. "Nou dan neem je haar toch mee", was zijn verrassende oplossing. "Ze is mee geweest en heeft een rondleiding gehad. Hij werkt inmiddels succesvol bij ons. Dat doen we vaker."

Giftige cocktail

Het is het type creativiteit dat je als recruiter in huis moet hebben, wil je in de huidige moeilijke markt de beste mensen krijgen. 'Een giftige cocktail' noemt Koen Roozen de vacaturedruk. Hij ondersteunt met zijn kantoor techniek- en IT-bedrijven en hun recruiters in de zoektocht naar de juiste werknemer op de juiste plaats.

"Het consumentenvertrouwen loopt terug, dus daarmee de arbeidsmobiliteit. Met zoveel keuze raken mensen in de stress. En dan denken ze: ik blijf nog maar even zitten. In combinatie met het teruglopende economisch vertrouwen is dat geen handige mix", legt hij uit. "Er zijn heel veel vacatures, maar weinig mensen die op zoek zijn. Het is dus geen wonder dat heel veel vacatures lastiger in te vullen zijn."

Niet snel met overstappen

Tristan hakt eigenlijk al jaren met dit bijltje. De installatietechniek 'is historisch gezien al een lastige markt', vertelt de recruiter. "De vergrijzing in de techniek is hoog en de aanwas is laag", legt hij uit.

"Mensen in de installatietechniek zijn traditioneel gezien niet snel met overstappen. Dienstverbanden tussen de 10 en de 25 jaar zijn bij Van Dorp heel normaal. Ik zit nu sinds 2007 in de installatietechniek en het is nooit makkelijk geweest. Maar ik zeg dan altijd: als het makkelijk was, dan hadden ze mij niet nodig."

Snelle Audi

Van een geheim van de smid wil Tristan niet spreken. "De kern van mijn werk is eerlijkheid en transparantie. In deze markt zie ik bij onze concurrenten dat ze het veel gooien op hoge salarissen, die hele snelle Audi en andere dingen. Wij zitten er meer in voor de lange termijn."

"Als ik met jou in gesprek ga, kijk ik naar wat jouw ambities zijn", legt hij uit. "Waar wil je naartoe? Of waar loop je bij je huidige werkgever tegenaan, wat je juist niet meer wil? En dan ga ik open en eerlijk in gesprek en kijk of ik daar meerwaarde in kan bieden. Het gaat meer om: 'Kan ik jou happy maken', dan: 'Nou joh, hier heb je 500 euro meer en ik zie je maandag'. Door gewoon op die transparante wijze zaken met elkaar te doen, merk ik dat mensen met ons in zee gaan."

Recruiter als kompas

"Er zijn tegenwoordig heel veel recruiters en iedereen heeft z'n eigen agressieve of minder agressieve werkwijze", vervolgt hij. "Ik houd het zelf altijd beleefd. Ben jij echt actief op zoek en heb jij op LinkedIn aangegeven dat je ook open staat voor iets anders? Dan vind ik dat in ieder geval een reden tot spreken."

"Een goeie recruiter is voor de kandidaat het kompas van de procedure", legt hij zijn eigen werkwijze uit. "Die kan je precies vertellen welke stappen er zijn, hoe je dat gaat doorlopen. Die je als het goed is ook tips meegeeft voor de contactpersoon van het bedrijf waarmee je gaat spreken. Dat je lekker in de wedstrijd zit en precies weet wat je te wachten staat. Het is allemaal spannend genoeg."

Wat als je zelf wordt benaderd?

Aan de andere kant van de tafel kun je als werknemer ook het nodige doen, ziet Tristan. "Het hangt er wel vanaf waar je in je zoektocht zit. Heb je een baan en ben je zachtjesaan aan het oriënteren op iets anders, dan gaat het er voornamelijk om wat voor werkomgeving jij wilt. En wat zijn de verantwoordelijkheden, hoe ziet het team er uit?"

"En niet geheel onbelangrijk: passen mijn huidige arbeidsvoorwaarden ook bij de nieuwe werkgever? Zit daar nog perspectief in? En het is bijvoorbeeld belangrijk of de recruiter die jou benadert, zich heeft aangesloten bij bijvoorbeeld Recruitercodes. Dat je weet dat je met een bonafide partij te maken hebt.

Gelijkwaardige verhouding

"De tijd dat de werkgever zegt: ik bepaal wie er bij mij in dienst komt, die ligt echt achter ons", legt Koen Roozen uit over de veranderde rollen. "Tussen de werknemer: de persoon die werk neemt en de werkgever: de persoon die werk geeft, moet een gelijkwaardige verhouding zijn."

"Als werkgever moet je denken: die persoon moet ook echt graag bij mij willen komen werken. Dat betekent goed nadenken over wat dat dan precies is. In de meeste bedrijven valt wel wat moois te ontdekken."

Grote impact

Het is iets wat Tristan van Putten volmondig beaamt. "Ik probeer wel altijd eerst kijken: staat iemand open voor iets anders. Je moet je altijd blijven beseffen dat een nieuwe baan een life-changing event is."

"Dat is niet een nieuw paar schoenen bij Scapino, dat is iets dat echt veel impact heeft. Op je gezinssituatie, op je kinderen. Er zijn zoveel zaken die daarin meespelen. Daar moet wel een goede begeleiding in zijn. In die hele reis moet je wel goed ondersteund worden", besluit hij. "Dat doe je niet zomaar."