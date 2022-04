Zorgmedewerker Nevin de Kok merkte dat haar werk de laatste jaren steeds zwaarder werd. Ze kreeg er meer taken bij en ook de administratie nam toe. "Ik ben nog fit, maar niet elke collega is fit genoeg om dit beroep tot z'n 67ste vol te houden."

De ouderenzorg in de provincie Zeeland staat onder druk: binnen 6 tot 7 jaar gaan 3.600 verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijk werkers met pensioen. Maar hoe dat gat gevuld gaat worden, is nog maar de vraag.

Personeelstekort van 5 procent

Jongeren trekken weg uit krimpregio Zeeland, of ze willen niet in de zorg werken. "Op dit moment kampen we met een personeelstekort van zo'n 5 procent", vertelt bestuurder Angela Bras van SVRZ, een ouderenzorgorganisatie met 70 locaties verdeeld over de provincie.

"Als er geen maatregelen getroffen worden, loopt het personeelstekort richting 2030 op tot 24 procent. Dat zijn 7.400 medewerkers." Tegelijkertijd krijgt Zeeland te maken met een sterke groei van het aantal chronisch zieken en ouderen: over 8 jaar zijn drie op de tien Zeeuwen ouder dan 65. In de toekomst zijn dus alleen maar meer zorgmedewerkers nodig.

Voltijd op een deeltijd contract

Een van de mensen die binnen niet al te lange tijd met pensioen gaat, is de 60-jarige Nevin de Kok. Zij werkt bij een verpleeghuis van SVRZ in Goes. Haar werk doet ze 'met alle liefde', maar het is vaak zwaar, vertelt ze. Nevin heeft een contract voor 28 uur per week, maar komt meestal boven de 40 uur uit.

"Een paar jaar geleden was het makkelijker, toen hadden we nog genoeg personeel aan het bed. Nu komen er steeds meer taken bij en dat vergroot de werkdruk." Het probleem is volgens haar dat de overheid elk jaar op de gezondheidszorg blijft bezuinigen. "Terwijl ze het werk juist aantrekkelijker moeten maken, want je krijgt slecht betaald."

Minder concurreren

Om het personeeltekort in de Zeeuwse zorg aan te pakken, hebben zorgorganisaties de handen ineen geslagen onder de naam Zeeuwse Zorgcoalitie. In plaats van elkaar te beconcurreren, werken organisaties meer samen.

Dat betekent dat artsen, specialisten en bijvoorbeeld fysiotherapeuten worden uitgewisseld tussen verschillende zorginstellingen. Ook gemeenten, de provincie, scholen en woningcorporaties werken mee.

Zelfde kwaliteit met minder mensen

De opleiding voor ouderenzorg is daarnaast verbeterd, vertelt SVRZ-bestuurder Angela Bras. De opleiding trekt nu al meer studenten. "We kijken niet meer zozeer naar welke opleiding iemand genoten heeft, maar of iemand hart heeft voor de zorg. Als iemand talenten heeft en die wil aanwenden, kan diegene komen praten over een passende oplossing."

Ook technologische vernieuwingen zoals zorg op afstand via een tablet zijn een deel van de oplossing voor het personeelstekort", zegt Bras. "Je moet slim nadenken over hoe je het werk verdeelt en hoe je met minder mensen toch kwaliteit kunt blijven leveren. Dat is een uitdaging voor de toekomst."

Van kapper naar zorgmedewerker

Gelukkig voor de Zeeuwse zorg zijn er nog steeds mensen die ook nu nog altijd bewust kiezen voor het vak van ouderenverzorger. De 40-jarige Dominique Duijndam bijvoorbeeld.

Zij had een kapsalon aan huis maar wilde meer zekerheid. Daarom is ze in februari de 3-jarige opleiding tot zorgmedewerker ouderen gestart. Tijdens haar studie werkt ze in een verpleeghuis.

Zwaar werk

Hoewel ze veel voldoening uit haar werk haalt, kreeg Dominique ook al snel te maken met de problemen in de ouderenzorg. "Ik ben in februari begonnen en heb al een paar keer meegemaakt dat er te weinig personeel was en dat ik volledig mee moest draaien."

En dat kan voor een hoge werkdruk zorgen. "Het is zeker zwaar dit werk, 's ochtends op tijd de mensen uit bed halen, mensen rechtzetten in bed. Als je dan niet met genoeg collega's bent geeft dat toch wel extra druk."