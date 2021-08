Wie door de stad loopt, ziet het steeds vaker: briefjes waarop horecapersoneel wordt gevraagd. Sommige zaken sluiten zelfs vaker vanwege krapte in de roosters. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het personeelstekort nog nooit zo groot was.

Volgens Jonnie en Thérèse Boer van toprestaurant De Librije was het vinden van nieuwe chefs nog nooit zo moeilijk. Voor het eerst plaatsten zij een vacature voor een nieuwe kok. Dat hoefden ze nog nooit eerder te doen: chefs staan normaal gesproken in de rij om in het Zwolse restaurant te koken.

Niet meer de ict

En dat het moeilijk is, kan kloppen. Het personeelstekort in de horeca is groter dan ooit, vertelt Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. "Op dit moment zijn er in de horeca een recordaantal vacatures", zegt de hoofdeconoom. "Aan het eind van het tweede kwartaal, dus eind juni, waren er bijna 27.000 vacatures. Meer dan twee keer zoveel als aan het eind van het eerste kwartaal."

Daarmee is de horeca de sector met het grootste personeelstekort. "Dat is ook nog nooit eerder voorgekomen", zegt Van Mulligen. "Normaal gesproken is dat de ict-sector, maar nu dus voor het eerst in de geschiedenis de horeca."

Bron: ANP Zelfs sterrenkoppel Jonnie en Thérèse Boer hebben moeite om een nieuwe chef te vinden

Personeel kwijt aan de GGD

Corona is, niet verrassend, dé grote boosdoener van dat gigantische tekort. Dat merkt ook de Amsterdamse ondernemer Reinier van Dantzig. "We gingen natuurlijk bijna allemaal gelijk weer open terwijl we veel mensen hebben moeten laten gaan", zegt hij. "En wat we ook zien is dat er voor corona ook al tekorten waren: toen waren er al te weinig vakmensen en te weinig koks."

En als derde is er ook nog eens concurrentie bijgekomen, merkt hij. "Veel mensen onder de 35 werken bijvoorbeeld nu bij de GGD." Ook CBS-econoom Van Mulligen ziet dat terug in de cijfers. "Veel studenten zijn gaan werken bij vaccinatielocaties, of in supermarkten. Het is maar de vraag of zij terugkomen in de horeca."

Vraag naar Spaanse koks

Veel restaurants kijken nu over de grens en laten koks invliegen. Onder meer vanuit Spanje. Dick van Ostaden is eigenaar van het wervingsbedrijf 'Koks uit Spanje' en hij krijgt steeds vaker aanvragen. "Ik krijg 30 tot 50 keer per maand een aanvraag, waarvan 70 procent op zoek is naar een kok."

Die aanvragen komen vanuit alle hoeken. "Dat gaat van Schiermonnikoog en Ameland tot Maastricht en Zierikzee, en eigenlijk alles wat daartussen zit." Ook alle soorten restaurants komen voorbij. "Dat gaat van eetcafé's op de hoek tot driesterren Michelin-restaurants."

'De vijver is een keer leeg'

De krapte die er nu is, is niet zomaar opgelost. Daarom hoopt Van Ostaden dat er ook naar andere mogelijkheden gekeken gaat worden.

"Want de Spaanse en Portugese vijver is een keer leeg. Ik denk dat we uiteindelijk werkvergunningen moeten gaan verlenen aan koks die van buiten de Europese Unie komen, om hen 2 of 3 jaar hier te laten werken."