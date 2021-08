Werkzoekenden kunnen bijna overal terecht: de vacatures rijzen de pan uit. En dat terwijl er ook nog duizenden mensen thuiszitten door de coronacrisis, die nu coronasteun krijgen.

"De overheidssteun moet worden afgeschaft," zegt econoom en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam Arnoud Boot resoluut. "De meeste hulp is namelijk onzinnig." Als voorbeeld geeft hij de hotelsector. "Die mógen gewoon open, dus dan moeten ze zelf ook maar op zoek naar business. Daar is de overheid niet bij nodig."

Als een tierelier

De economie loopt als een tierelier, ziet Boot. "Dus als je nu met de maatregelen en steun het personeel bijvoorbeeld gaat vastbinden aan bedrijven, dan vererger je de problemen en kan de economie zich niet ontwikkelen."

"We hebben nu géén werkloosheid, iedereen kán aan het werk. Maar toch zitten door de NOW-regeling van de overheid meer dan honderdduizenden mensen thuis." Juist die mensen moeten volgens Boot een optimale prikkel krijgen om aan het werk te gaan. "We moeten ze stimuleren ook in andere sectoren te kijken."

'Iedereen kan iets'

Dat niet iedereen zomaar in een andere sector aan de slag kan is volgens de econoom dan ook geen argument. "Ja, niet iedereen kan hetzelfde, maar iedereen kan meer dan niets. Dus zet al die mensen in om de gaten op te vullen."

De econoom en hoogleraar is dan ook fel tegen elke regeling waarbij de overheid bedrijven helpt om mensen vast te houden. "Daardoor zitten die mensen nu opgesloten," zegt hij. "Die kunnen nu nergens aan de slag."

Een beetje raar

"Dat na al dat gerommel van de afgelopen anderhalf jaar de arbeidsmarkt een beetje raar doet, is niet zo gek", concludeert Boot. "Het duurt gewoon even voordat alles in de economie weer op z'n plaats valt. Problemen zoals tekorten op de arbeidsmarkt zijn dan te verwachten."

"Het duurt even voordat de motorolie alle onderdelen van de economie weer bereikt heeft." Boot is ervan overtuigd dat dat ook lukt zonder stimulering door de overheid.

Evenementensector

"De enige sector die Boot als uitzondering ziet, is de evenementensector. "Daar kunnen ze nu al anderhalf jaar helemaal niets. Dus daar is het logisch om bedrijven en mensen te helpen en overeind te houden. Op plekken waar échte beperkingen zijn, kan worden nagedacht over steun. Maar hotels en restaurants - die gewoon open mogen - kunnen dus prima hun eigen broek ophouden."

Volgens Boot moet de overheid goed uitkijken met het geven van noodsteun. "Als je als bedrijf steun ontvangt, ga je ook geen nieuwe dingen proberen of nieuwe wegen inslaan." Terwijl dat volgens de hoogleraar juist noodzakelijk is om de economie weer te laten bloeien.