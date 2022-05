Overal zijn personeelstekorten. Het CBS meldde vanochtend dat tegenover elke 100 werklozen 133 vacatures staan die ondernemers niet vervuld krijgen. "Dit is heel uitzonderlijk", zegt financieel expert Martin Visser.

De krapte op de arbeidsmarkt breekt op dit moment alle records. Hoe is dat gekomen? We vragen het financieel journalist Martin Visser van De Telegraaf.

Hoe is de situatie op de arbeidsmarkt?

"Dit is een hele uitzonderlijke situatie. Zolang het CBS dit meet, is het nog nooit zo geweest."

"De krapte is vooral goed te zien in de ICT, maar ook in de bouw, horeca, detailhandel en industrie", gaat hij verder. "Onderwijs springt er niet heel erg uit. Maar als je daar mensen mist, merk je dat wel heel erg snel."

Hoe missen we nu opeens mensen?

"Dat heeft deels te maken met de boost die de economie heeft gekregen. De economie groeide na corona en toen kwam er veel extra vraag naar mensen. Tijdens de lockdowns gingen werknemers weg uit de horeca, en daar is dus opnieuw vraag naar."

"Maar deels pakken we ook weer de draad op uit 2019. Toen was er ook al sprake van vergrijzing en steeds minder mensen. Voor de lange termijn zorgt dat dus voor nog meer problemen. Bovenop vergrijzing hebben we dus ook nog last van corona."

Is er een snelle oplossing?

"Doordat de overheid zoveel coronasteun heeft uitgedeeld, zijn er ook nauwelijks faillissementen en werkloosheid. De dynamiek is dus weg. Als er straks schulden moeten worden terugbetaald en er een faillissementsgolf komt, zul je ook weer meer mensen op de arbeidsmarkt zien."

"Een snelle oplossing is er dus niet echt. Na corona zal de extremiteit er wel uit zijn. Maar reken maar op dat vergrijzing doorzet. Het wordt een gevecht om personeel. Dit is het moment om mensen die aan de zijlijn staan betrekken, werk meer laten lonen via belastingstelsel, en werk te automatiseren."

Is het een goed idee om arbeidsmigranten aan te trekken?

"Ik zie dat werkgevers de poorten wel open willen gooien. Maar laten we niet vergeten dat er 1,2 miljoen onbenut arbeidspotentieel is in Nederland. Dat zijn mensen die wel extra willen werken, zoals mantelzorgers, parttimers en arbeidsbeperkten."

"Voor de bijstandsgerechtigden is het lastig, omdat het voor hen langzaam een way of life is geworden. Je raakt dan buiten elke context van werk. Dit lijkt me juist het moment om deze groep aan het werk te krijgen."

Gaan we een moeilijke economische periode tegemoet?

"Nog niet. Veel zal gaan afhangen van hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelt. Dus het is lastig iets erover te zeggen. Je kan krapte van personeel als probleem zien, maar ook als een kans."

"Voor personeel is dit de uitgelezen kans om meer loon te vragen of om je heen te kijken. En als je dan als overheid het lukt om 1,2 miljoen mensen die wel willen werken, maar nu aan de zijlijn staan, aan het werk te krijgen, dan is dit ook een goede tijd."