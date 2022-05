Werkgevers roepen al maanden op tot het toelaten van extra arbeidsmigranten om de openstaande vacatures in te vullen. Maar minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lijkt op de rem te trappen. "Er gebeuren dingen die echt niet kunnen."

Of het nou gaat om technisch personeel in de Rotterdamse haven, arbeiders die in de kassen werken of verpleegkundigen in de zorg. Overal lijkt een schreeuwend tekort te zijn aan geschikte werknemers en vacatures blijven maandenlang open staan.

Misstanden met buitenlandse werknemers

Het is logisch dat de roep om extra arbeidsmigranten steeds luider klinkt vanuit het bedrijfsleven, vindt ook minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij ziet ook die enorme krapte op de arbeidsmarkt, maar ze stelt dat er veel misstanden zijn met buitenlandse werknemers.

"Daar bedoel ik mee dat de ene werkgever wel investeert in een veilige werkomgeving en goede huisvesting, maar de andere niet. Dat is concurrentie op arbeidsomstandigheden en dat moeten we niet accepteren. Er gebeuren dingen die echt niet kunnen."

Malafide uitzendbureaus

De minister ziet vooral veel misgaan in de uitzendbranche en wil hier met een wettelijk verplicht keurmerk een einde aan maken. "We moeten hier echt het kaf van het koren scheiden", zegt Van Gennip.

"De goede uitzendbureaus krijgen een certificaat en de andere bureaus die echt malafide zijn, krijgen zo'n certificaat niet. Die mogen dus niet meer actief zijn op de Nederlandse markt."

Migratie verdeelt coalitie

In de coalitie ligt dit onderwerp gevoelig. De regeringspartijen VVD en D66 vinden dat er meer werknemers uit andere landen moeten komen, terwijl de ChristenUnie de toestroom juist aan banden wil leggen.

ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder noemt uitbuiting van buitenlands personeel als belangrijkste reden hiervoor. "We zien nog steeds te veel uitbuiting van buitenlands personeel", legt Ceder uit. "En nog steeds is het goedkoper om iemand uit het buitenland te halen om bijvoorbeeld in een kas te gaan werken, dan om iemand in te huren die in de bijstand zit in Nederland. Ik vind het sociaal om daar eerst naar te kijken."

'Morele plicht naar eigen werklozen'

Toch lijkt de druk op de arbeidsmarkt alleen maar groter te worden de komende jaren. Een probleem dat door de vergrijzing in heel Europa speelt. Daarom lanceerde de Europese Commissie onlangs een plan om meer migranten uit Afrika toe te laten. Maar echt enthousiast is politiek Den Haag daar dus niet over.

Volgens de minister moet Nederland eerst naar de 'eigen werklozen' kijken. "Het kabinet kijkt op dit moment kritisch naar dit voorstel", zegt de minister. "Toch vind ik dat we een morele plicht hebben naar de 1,2 miljoen werklozen die we op dit moment in eigen land hebben. Migranten uit Afrika zouden hooguit een sluitstuk zijn voor dit probleem."