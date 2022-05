Ze verliezen als eerste hun werk als het crisis is: de flexwerkers. Maar nu er werk in overvloed is, doen ondernemers er alles aan om ze weer binnen te halen. En daarvoor moeten werkgevers steeds meer betalen.

"De afgelopen maanden zien we dat opdrachtgevers de uurtarieven voor klussen ophogen met 20 tot 25 procent. Van niks naar een beetje meer gaat natuurlijk hard. Maar ruim boven het minimumloon is echt wel gangbaar", zegt directeur Ard Huininga van Youbahn, een uitzendplatform voor flexibel werk.

Strijd om flexwerker

Huininga ziet dat de strijd om de flexwerker goed is losgebarsten. Bij zijn platform zijn zo'n 40.000 uitzendkrachten aangesloten. "Als chauffeur kun je nu bijna 14 euro per uur krijgen. In januari was dat iets meer dan 11 euro, een stijging van 24 procent", berekent Huininga.

Ter vergelijking: sinds 1 juli 2021 is het wettelijk minimumuurloon voor iemand van 21 jaar en ouder 9,82 euro op basis van 40 uur. Huininga: "Schiphol was veel in het nieuws de afgelopen weken. Je verdient als flexwerker flink meer dan een bagage-afhandelaar."

Gestegen uurloon motiveert

Voor Joël Francisca (23) zijn de gestegen tarieven een belangrijke reden geweest om actief te worden via het platform. "Eerst werkte ik als privéchauffeur op contractbasis. Maar ik zocht naar iets wat meer flexibiliteit biedt tijdens mijn studie. Toen ik na de meivakantie zag dat de tarieven voor flexwerk zo stegen, raakte ik echt gemotiveerd om te beginnen."

Nu pakt hij via Youbahn alles aan zoals bediening, maar ook logistiek. "Misschien was ik eerst niet geïnteresseerd om in de keuken te werken, maar het hoge tarief heeft ertoe geleid dat ik daar ook wel voor open sta."

Klussen pakken

Paula den Butter (25) werkt al meer dan een jaar als flexwerker. Ook zij wilde naast haar studie liever niet werken op contractbasis. "Dan stond ik elke zaterdag ingeroosterd en soms kwam dat helemaal niet uit. Als ik nu zie dat ik veel vrij heb, werk ik meer. En bij tentamenweken minder."

"Horeca vind ik het leukst. Maar als ik ergens met iets anders meer kan verdienen, vind ik dat ook interessant. Meestal werk ik drie keer per week. Als ik dan 4 euro per uur meer kan verdienen is dat wel de moeite. Een hoger tarief haalt mij zeker over om klussen aan te pakken."

Hoofd vol corona

Hoewel hogere tarieven dus werken om je diensten ingevuld te krijgen, merkt Huininga dat nog niet iedere ondernemer het aandurft om de uurlonen te verhogen. "Ondernemers hebben het hoofd vaak nog vol corona, merken we vooral in de horeca. Vaak kampen ze ook met schulden."

"Je ziet dat de klussen met hoge tarieven echt wel vervuld worden. Maar veel ondernemers hebben hun spreadsheet niet op orde. De goedkoopste optie, niet het uurloon verhogen, is denk ik niet de slimste. Als je als café besluit een paar dagen dicht te gaan per week, omdat je geen personeel wil betalen, dan verlies je ook klanten."

'Flexwerker prijst zich uit de markt'

Dat niet iedere ondernemer daadwerkelijk de hoge flextarieven kan betalen, ziet creatief directeur Willem Bos van sales- en recruitmentbureau Pro Contact. Bedrijven komen bij hem om personeel te werven op contractbasis. "De flexwerker prijst zich met de hoge tarieven ook uit de markt. Dat wordt voor sommige ondernemers nu te duur."

Bos ziet dat de hoge tarieven ook bij werkenden tussen de oren gaat zitten: "We merken bij kandidaten dat ze denken dat er veel geld gevraagd kan worden door het personeelstekort. Dat leidt soms tot absurde voorbeelden van mensen die wel een contract willen, maar een uurloon vragen dat niet haalbaar is."

'Creatief werven'

Voor de ondernemer die niet de hoofdprijs wil betalen, ziet Bos meer in 'creatief werven'. "Je betaalt veel voor een ervaren kracht. Maar we vinden het tijd dat werkgevers op een andere manier gaan kijken. Voor de prijs van één flexwerker kan je twee leerlingen aannemen op contractbasis, waar je juist op langere termijn meer aan hebt."

Daarnaast zijn er meer redenen waarom ondernemers geen flexwerker willen, volgens Bos. "Een flexibele schil inplannen en inwerken kost ook veel tijd. En de flexwerker heeft minder binding."

Vast contract blijft aantrekkelijk

Een vast dienstverband blijft dus belangrijk, dat ziet Huininga ook: "Onbeperkt flexwerk ben ik ook niet van. Het moet een combinatie zijn van vast en flex."

Dat mensen vaak vastigheid willen, zoals na het krijgen van een kind, zien ze inderdaad bij Pro Contact. Ook Joël en Paula zien flexwerk als een prettige manier om geld te verdienen naast de studie. Maar als de studie is afgerond, willen ze toch liever een vast dienstverband.