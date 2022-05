Het sluiten van de Ketheltunnel wist het verkeer rond Rotterdam vanochtend goed te ontregelen. Twee werknemers van Rijkswaterstaat waren ziek, net de mensen die de tunnel in de gaten moesten houden: "Rijkswaterstaat zal dit goed moeten evalueren."

Hoogleraar Infrastructuur Design en Management Marcel Hertogh van de TU Delft is verbaasd dat het zo ver kon komen: "Een communicatiefout, dat was het."

Veiligheidsprotocol

De vertraging liep langzaam maar zeker fors op bij Schiedam door de sluiting van de Ketheltunnel. Door de twee zieke werknemers was er maar één oplossing om de veiligheid te garanderen: de tunnel ging dicht voor verkeer.

"Het is goed dat dat gebeurde", zegt Hertogh. "Het toont in elk geval aan, al staat het ook in het protocol, dat er geen consessies worden gedaan op veiligheidsgebied." Toch is dat volgens hem dan ook meteen het enige positieve aan dit nieuws.

Dan maar improviseren

Corianne Stevens had meer improvisatievermogen van Rijkswaterstaat verwacht. Ze is deskundige bij Sweco Nederland, een advies- en ingenieursbureau dat ook tunnel-operators opleidt. "Dit had best anders gekund. Twee ziekmeldingen, dat is vervelend. Maar dan moeten er maar mensen uit de nachtdienst blijven, die dan iemand oproepen terwijl je zelf blijft zitten en de tunnel openhoudt."

Maar dat goed toezicht nodig is, weet ook Stevens. In Nederland staan in een tunnelwet afspraken over hoe personeel in te zetten. "Dat betekent dat we hier afgesproken hebben dat we bij tunnels langer dan 500 meter 24/7, 365 dagen per jaar twee mensen beschikbaar moeten hebben per tunnel."

Marcel Hertogh en Corianne Stevens reageren bij EenVandaag op NPO Radio 1 op het sluiten van de Ketheltunnel

Dagelijks ongevallen

En dat is niet zonder reden, want er gebeurt nogal wat in zo'n tunnel. "Kleinere ongevallen gebeuren vrijwel dagelijks. Iemand die zonder brandstof komt te zitten, iemand die onwel wordt. Autopech. Dan moet de tunnel per direct afgesloten kunnen worden om dat voertuig daar weg te kunnen krijgen."

Het toezicht had alleen ook anders geregeld kunnen worden, volgens Stevens. "Je kunt ook een tunnel-inspecteur rondjes laten rijden door de tunnel om te kijken of er iets mis is. Dan kijk je maar gewoon live in plaats van via een scherm. Daar zijn de procedures niet op ingericht, maar het kan wel. Je moet gaan improviseren."

Evaluatie nodig

"In het algemeen vind ik dat Rijkswaterstaat best in gang kan zetten dat bedieningen overgenomen kunnen worden door collega centrales of door private partijen. Er zijn centrales waarbij dat al gebeurt, maar Rijkswaterstaat is daar nog wat terughoudend in."

Zelf vindt Rijkswaterstaat de situatie die zich voordeed geen evaluatie waard, vertelt woordvoerder Debby van Slegtenhorst van Rijkswaterstaat: "Normaal gesproken werkt ons systeem goed. "We werken met een vaste tunneloperator en een collega die de achtervang doet. Zelfs op het hoogtepunt tijdens de coronamaatregelen, hebben we de tunnel niet hoeven sluiten. Dit is echt een uitzondering." Ondertussen hebben de eerste politici die Kamervragen willen stellen zich al wel gemeld, zoals Wybren van Haga.

Geen zorgen bij minister

Ook minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat liet in een reactie weten geen grote problem bij Rijkswaterstaat te zien. Er is volgens hem geen blijvend tekort aan mensen.

Wel hoopt hij dat het een volgende keer niet zulke verstrekkende gevolgen heeft, als er iemand ziek is: "Ik vraag Rijkswaterstaat de gevolgen van ziekmeldingen voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken, mocht een dergelijke situatie zich nog eens voordoen", vertelt hij.