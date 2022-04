De corona-klap lijkt bij veel ondernemers pas nu te komen. Sinds maart zijn er meer bedrijven failliet gegaan, blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Ondernemer Gert Jan helpt ondernemers in nood. "Iemand hoeft niet alleen met die stress om te gaan."

Het aantal bedrijven dat faillissement heeft aangevraagd is in maart gestegen. Toch is het aantal faillissementen laag in vergelijking met de periode voor corona. ING-econoom Marieke Blom verwacht dat het aantal faillissementen toe zal nemen. "Er komt een normalisering ten opzichte van voor corona, en ik verwacht ook een inhaaleffect. Dat komt omdat de economie blijvend is veranderd door corona."

Corona-klap

Geen steun, betalen van de reguliere belasting, hoge energiekosten en krappe arbeidsmarkt. De corona-klap lijkt bij veel ondernemers pas nu aan te komen. Gert Jan Jansen op de Haar is zelf ondernemer in de ICT, maar helpt sinds de corona crisis andere ondernemers die het lastig hebben.

In 2021 ontwikkelde de gemeente Utrecht een programma voor haar ondernemers. Jansen op de Haar is een van de 70 mensen met ondernemingservaring die na het aflopen van de Tozo-regeling alle 2000 ondernemers hebben gebeld die steun ontvingen tijdens corona. Daarvan gaven 500 ondernemers aan hulp te kunnen gebruiken.

Gratis voor de ondernemer

Tijdens corona stond Jansen op de Haar al ondernemers bij. "Ik had zelf net één van mijn twee bedrijven verkocht en wilde graag meehelpen voor ondernemers die problemen ondervonden door corona. In mijn eigen sector, de ICT, ging het namelijk wel goed."

"Ik was zelf niet afhankelijk van de regelingen. Een luxe positie dus. Ik wilde graag andere ondernemers helpen. Het is geen vrijwilligerswerk hoor, ik krijg er gewoon voor betaald. Voor de ondernemer is het wel gratis."

Schaamte om hulp te vragen

Het idee van de gemeente Utrecht is vanuit corona ontstaan. Maar wel met het idee: dit krijgt nog een nasleep. Het loket liep niet meteen storm, vertelt Jansen op de Haar. "Dat verbaasde mij, het is namelijk een gratis dienstverlening. Ik merkte dat er veel schaamte is om om hulp te vragen."

"Mensen lopen liever niet te koop met hun problemen. Vandaar dat we alle ondernemers die steun hebben ontvangen zelf zijn gaan bellen. Toen gaf wel een deel aan hulp te kunnen gebruiken, terwijl ze zelf misschien niet zo snel aan de bel zouden trekken", zegt Jansen op de Haar.

Amper de huur betalen

Een van de ondernemers die Jansen op de Haar helpt is illustrator Patrick Tersteeg. Zijn klanten uit de culturele sector stopten en als er versoepelingen kwamen, speelden ze een show die al op de plank lag. Daar verdiende hij dan niks aan.

"Het is erg moeizaam", zegt hij. Zijn huur kan hij nog steeds amper betalen. "Dan schrijven ze het af, maar dan moet ik het wel terugboeken omdat ik anders rood sta. Over een paar weken heb ik dan weer meer geld en kan ik het wel betalen."

1500 euro voor een gezin

"Ik ben dankbaar voor de steun die we hebben gehad. Al was het lastig om met mijn vrouw en kinderen van 1500 euro rond te moeten komen. Toen de Tozo-regeling verviel kreeg ik vanuit de gemeente Utrecht een telefoontje. Of het allemaal wel ging. Ik dacht: het trekt wel weer aan, het komt wel goed."

"Maar toen ik half oktober nog steeds geen factuur naar een klant heb kunnen versturen, ben ik ze toch maar terug gaan bellen met de vraag of ik hulp kon krijgen." Inmiddels heeft Tersteeg twee gesprekken met Jansen op de Haar gehad. "Het is fijn om met iemand te praten over wat je aan het doen bent en hoe het gaat. Als iemand dan ook ondernemer is, weet hij precies waar het over gaat. Ik krijg de creative zin er ook weer een beetje van terug, gelukkig."

Samen brieven open maken

Jansen op de Haar spreekt verschillende ondernemers. "Een aantal horecaondernemers, die begonnen met een flinke achterstand. Daar komt de huidige inflatie overheen. Ook ondernemers die heel afhankelijk waren van de steun en in de toekomst onafhankelijker willen zijn. Want je weet niet hoe gul de overheid gaat zijn als ons dit nog een overkomt.

Hij spreekt ook ondernemers die maar weinig steun hebben gehad en financieel hard zijn geraakt. "Sommige mensen spelen verstoppertje met zichzelf. Als je de brieven niet open maakt, dan lopen de problemen op." Hij helpt hen door naast ze te zitten en samen de enveloppen open te maken. "Ik heb ook niet altijd de oplossing voor alle problemen die ondernemers hebben, maar door het gesprek aan te gaan probeer ik te helpen."