Het personeelstekort in vrijwel alle sectoren loopt zo hard op, dat er een plan moet komen om dit probleem op te lossen. Daarvoor pleit de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN).

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) onderzocht recent dat opticien en vrachtwagenchauffeur de meest kansrijke beroepen zijn van december 2021. Vooral in de transportsector zijn veel meer mensen nodig dan er werken. Mede door de vele bezorgdiensten.

Elke maand honderd mensen erbij

Dat er zo'n groot tekort aan chauffeurs is, weet ook mede-oprichter van Red je Pakketje Tijs van Driel. Ruim 5 jaar geleden richtte hij met Sam Rohn een koeriersbedrijf op. Inmiddels moeten ze elke maand zo'n honderd chauffeurs werven om de groei aan te kunnen.

Het bedrijf verwacht in het komende jaar te verdubbelen en groeide de afgelopen maanden telkens 40 tot 60 procent. Ze hebben inmiddels 15 recruiters op gezet voor de werving van nieuwe chauffeurs en vragen ook hulp van andere bureaus.

Vergrijzing probleem

Veel mensen, vooral jongeren, werken momenteel bij de GGD. Sinds het begin van de coronacrisis zijn daar z'n 60.000 nieuwe mensen aan het werk gegaan. Mensen die dus niet ergens anders aan de slag kunnen. Maar dat is niet het enige probleem, ziet Anne Megens van de AWVN.

"De vergrijzing is een groot probleem. Tot 2025 gaan 1,8 miljoen mensen de arbeidsmarkt verlaten, terwijl er maar 1,6 miljoen mensen bijkomen. De groep jonge nieuwe mensen op de arbeidsmarkt is kleiner dan de groep die stopt met werken."

1 miljoen onbenut arbeidspotentieel

Mogelijke oplossingen zoekt de werkgeversvereniging bij de mensen in Nederland die (nog) niet of weinig werken. Veel mensen werken parttime, of zitten fulltime thuis. Bij elkaar zijn dat 1 miljoen mensen. Hierbij wordt ook gekeken naar zogeheten regionale mobiliteitsteams, die inmiddels zijn opgenomen in de plannen van het nieuwe coalitieakkoord.

Wanneer mensen meer zouden gaan werken, zo stellen de werkgevers, zouden de tekorten al snel opgelost worden, maar vanwege werkdruk en stress lijkt dat nu lastig", aldus Megens.