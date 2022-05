De krapte op de arbeidsmarkt breekt record op record: er zijn 133 vacatures per 100 werklozen. Maar ondanks die enorme vraag naar werknemers, is het voor veel 55-plussers nog altijd moeilijk om een baan te vinden. Ook Frank Leusink kan niet aan het werk.

"Ik ben al sinds vorig jaar zomer werkzoekende. Zeker 25 tot 30 sollicitaties heb ik gedaan en daar kreeg ik weinig reactie op, of negatieve. Dat ligt denk ik aan mijn leeftijd", zegt Frank Leusink. Hij is 59 jaar en heeft een logistieke achtergrond. Hij zoekt een baan in de bevoorrading, maar heeft tot nu toe geen succes.

'Te ervaren'

"Direct zeggen 'je bent te oud' doen ze niet, maar ze zeggen bijvoorbeeld wel dat je 'te ervaren bent voor deze functie'. En dan heb je al drie rondes gehad", vertelt hij.

"Ik denk dat veel werkgevers gewoon bang zijn dat ze een betweter in huis halen, of iemand die snel ziek, zwak en misselijk is. Maar ik ben fysiek helemaal in orde."

Bekijk ook Is er een snelle oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt? En 4 andere vragen aan financieel expert Martin Visser

Jongeren profiteren meer

Naast Frank komen veel meer ouderen nog niet aan een nieuwe baan, ondanks de krappe arbeidsmarkt. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Het aantal werklozen in Nederland dat recht heeft op een uitkering is in 1 jaar tijd weliswaar enorm gedaald met 35 procent van 266.000 naar 175.000.

Maar bij 55-plussers daalde het aantal werklozen het minst van 78.000 naar 60.000. Een daling van 'maar' 23 procent. Bij jongeren tussen de 15 en 25 jaar daalde het aantal werklozen met meer dan 50 procent. Ouderen profiteren dus duidelijk het minst van de krapte op de arbeidsmarkt.

Veel vooroordelen

Hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers ziet dat bedrijven nog altijd huiverig zijn om 55-plussers aan te nemen. "Werkgevers zijn gewend dat er arbeidskrachten in overvloed zijn. Dus zoeken ze arbeidskrachten die direct inzetbaar zijn. Die mindset hebben ze nog."

"Sommige ouderen hebben misschien wat bijscholing nodig, of moeten een specifieke cursus volgen. Dat vergt een investering van de werkgever, en dat ligt moeilijk. Maar met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is die investering noodzakelijk aan het worden."

'Levenservaring veel waard'

Volgens Schippers hebben werkgevers nog te veel vooroordelen over ouderen. "Ze zijn minder gemotiveerd, kunnen het tempo niet aan, ze zijn heel duur en vaker ziek. In de praktijk klopt daar niks van. Oké, ouderen zullen minder productief zijn als het om zwaar fysiek werk gaat. Maar als het gaat om probleemoplossend vermogen, betrokkenheid en empathie is hun levenservaring juist heel veel waard."

Frank heeft de hoop in ieder geval nog niet opgegeven: "Elke ochtend om 7 uur gaat de computer. Dan ga ik op zoek naar nieuwe banen." Met een chagrijnig gevoel? "Nee, zover is het nog niet. We houden vol."