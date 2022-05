Chaos op Schiphol dit weekend: lange wachttijden en agressieve passagiers. De werkomstandigheden op Schiphol zijn momenteel zo slecht dat beveiligers zich ziek melden en vertrekken, meldt de FNV. "Hierdoor worden de problemen alleen maar groter."

Zondag viel een beveiliger flauw en keerden woedende reizigers zich tegen het beveiligingspersoneel. "Het was allesbehalve fraai wat er gebeurde", zegt campagneleider Schiphol Joost van Doesburg van FNV. "Incheckdames moesten van hun werkplek worden weggeleid door de Koninklijke Marechaussee, zo onveilig was het."

Uitzichtloos

Er moet echt iets gebeuren om erger te voorkomen, zegt van Doesburg. "We doen er alles aan om Schiphol weer aantrekkelijk te maken, maar door alle problemen zien we het tegenovergestelde gebeuren. Medewerkers zijn gefrustreerd en moedeloos en nemen ontslag omdat ze het een uitzichtloze situatie vinden."

"Op dit moment zien we een grotere leegloop dan dat er mensen bijkomen", voegt hij toe. "De medewerkers hadden het idee dat ze even konden uitrusten na de veel te drukke meivakantie, voor de zomervakantie begint. Maar wat blijkt, die werkdruk blijft constant veel te hoog."

Grootschalige acties

Ook vandaag geeft Schiphol aan de lange wachtrijen heel vervelend te vinden en de situatie snel te willen oplossen. Om te zorgen dat dit nu ook echt gebeurt kondigt de FNV vandaag grootschalige acties aan als er voor 1 juni nog steeds geen akkoord is over betere werkomstandigheden.

"Iedereen moet minimaal 14 euro per uur gaan verdienen en de hoeveelheid werk moet worden aangepast op het aantal beschikbare werknemers", zegt Van Doesburg. "Alleen zo kunnen we het huidige personeel behouden en krijgen we nieuwe collega's. Want wat we nu zien is geen affiche van: Kom allemaal op Schiphol werken."

In gesprek

De luchthaven zegt in een reactie momenteel een 'intensief gesprek met de FNV over de arbeidsvoorwaarden' te voeren. "Deze gesprekken zijn constructief. De streefdatum om voor 1 juni tot een akkoord te komen is bekend en een gezamenlijk doel", zo luidt een verklaring. Ook Schiphol-topman Dick Benschop zou bij de onderhandelingen betrokken zijn.

Van Doesburg praat woensdag verder met een afvaardiging van de luchthaven, maar wilde niet zeggen of Benschop daarbij aanwezig is. Begin deze maand bood Benschop al excuses aan voor de chaos en gaf hij aan dat hij wil overgaan tot het schrappen van vluchten in de zomervakantie als het personeelstekort niet opgelost kan worden.