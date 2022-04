"Ik begrijp de wanhoop bij mensen die op vakantie willen, maar wij zijn wanhopiger", zegt Walter. Hij stuurt het KLM-bagagepersoneel op Schiphol aan en volgde de staking afgelopen weekend op de voet. "Dit is niet vol te houden."

"Misschien is het goed om na te denken over hoe het kan dat je voor 50 euro naar Griekenland kunt vliegen. Iemand betaalt daar de prijs voor. Onder anderen wij."

Duizenden reizigers gestrand

Afgelopen weekend legde het KLM-bagagepersoneel massaal het werk neer. Medewerkers waren al langer ontevreden, maar de mededeling van KLM dat hun werkzaamheden deels zouden worden uitbesteed aan het bedrijf Viggo was de druppel. Dat zou de baanzekerheid verkleinen en die was al niet groot.

Door de staking strandden naar schatting duizenden reizigers op Schiphol en ook vandaag kwamen mensen in de problemen, ondanks dat het werk weer is hervat.

'Wanhoop is zo groot'

Walter, die inmiddels 33 jaar voor KLM op Schiphol werkt, heeft 'er veel begrip voor dat mensen boos zijn omdat ze hun vlucht hebben gemist of gaan missen'.

Maar hij ziet ook niet hoe er anders aandacht gevraagd had kunnen worden voor de werkomstandigheden van het KLM-bagagepersoneel. "De wanhoop is zo groot. De meeste mensen weten niet wat zich hier achter de schermen afspeelt."

'Moordend tempo'

Zo is er sinds corona een groot personeelstekort; toen zijn de mensen met een flexibel contract ontslagen. "Uitzendkrachten komen niet terug, omdat ze het nu elders beter hebben." Daarbij hoort Walter, naast medewerker ook voorzitter van de lokale medezeggenschapsraad, dat er te weinig mogelijkheden zijn voor het personeel om uit te rusten.

"We moeten met minder mensen een vlucht afhandelen, terwijl het fysiek erg zwaar werk is. In mijn beginjaren laadden we met zes tot acht man een vliegtuig uit, nu doen we dat met z'n tweeën. Daar krijgen we 20 minuten de tijd voor, dan moet de bagage op de band liggen. Het tempo is moordend. En dat voor 11 euro per uur."

Nieuwe randvoorwaarden

Walter baalt extra omdat hij KLM ook 'een ontzettend mooi bedrijf' vindt: "Het is zo dynamisch en met mensen werken vind ik fantastisch. Maar dan moeten de randvoorwaarden wel op orde zijn, want zo is het niet vol te houden."

Hoe die randvoorwaarden er idealiter uitzien volgens Walter? "Het moet voor de mensen met een tijdelijk contract mogelijk worden om een vast contract te krijgen. En KLM moet beloven om geen deals meer te sluiten met externe partners zoals Viggo. "Want door dat soort uitbestedingen ontstaat er nog minder baanzekerheid."

'CAO is niet zo slecht'

Een loonsverhoging zou ook fijn zijn, vervolgt Walter. "Bij de andere afhandelingsbedrijven krijgen medewerkers 14 euro per uur. Aan de andere kant is de CAO van KLM helemaal niet zo slecht. Maar dan moet je daar wel in terecht zien te komen. En dat perspectief is er nu niet."

Vakbond FNV heeft inmiddels een brief aan KLM gestuurd waarin ze het bedrijf uitnodigt voor overleg. "We gaan een deel van de eisen van de stakers overnemen", zegt FNV'er David van der Geer. Hij hoopt op een vruchtbaar overleg, want anders zijn nieuwe stakingen niet uitgesloten. "Het chagrijn bij de medewerkers is nog niet weggenomen." Walter beaamt dit: "Laten we hopen dat er iets goeds uitkomt, anders komen er inderdaad nieuwe stakingen."