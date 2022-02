Aan hoeveel mensen biedt luchthaven Schiphol werk en hoe groot zou het probleem economisch zijn als de luchthaven moet inkrimpen? Er wordt nogal eens gegoocheld met cijfers. Duidelijk is wel: als krimp moet, dan is nu geen slecht moment.

De ambitie van Schiphol om uit te breiden leidt al jaren tot discussie. De luchthaven ziet zelf ruimte voor meer vluchten, maar andere partijen zoals omwonenden en milieuorganisaties zien liever een inkrimping. Dat zou ten koste kunnen gaan van veel banen, al zou dat op dit moment wel eens kunnen meevallen.

Vliegen, vliegen, vliegen

"Vliegen, vliegen, vliegen. Goed om vandaag te zien hoe KLM voor die lijnvluchten zorgt", zei VVD-Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis op Twitter na een bezoek aan KLM. Volgens hem zorgen de lijnvluchten van Schiphol voor 300.000 banen in Nederland. De uitspraak van Koerhuis klinkt positief, maar volgens experts kloppen de cijfers niet.

"Hij baseert zich op een rapport van een flink aantal jaren geleden", zegt econoom Walter Manshanden. Hij werkte in de jaren 90 mee aan onderzoeken die het belang van Schiphol voor de economie en werkgelegenheid aantoonden. "Dat rapport was in opdracht van KLM en Schiphol als ik het me goed herinner", zegt hij. "Dat lezen we dan niet eens."

Bekijk ook Omwonenden willen Staat via de rechter dwingen tot krimp van Schiphol en dat zou ze volgens juristen zomaar eens kunnen lukken

115.000 banen

"Het aantal banen dat met het hele Schipholcomplex is verbonden wordt geschat op de 115.000 banen", vertelt Manshanden. Dat is dus duidelijk een minder groot aantal dan Koerhuis noemde. Volgens Ties Joosten, schrijver van het boek 'De Blauwe Fabel' over KLM, is Koerhuis vaker creatief met het gebruik van de cijfers.

"Zelfs in de onderzoeken die hij lijkt aan te halen, hebben we het nog altijd over de werkgelegenheid die luchtvaartbreed gegenereerd zou worden. Hij versmalt het steeds", zegt hij. "Dan weer tot Schiphol en dan weer tot KLM. Iedere keer plakt hij dat torenhoge cijfer erop. Dat gebeurt zelfs in die onderzoeken niet."

Krappe arbeidsmarkt

"Het probleem bij dit soort cijfers is dat er altijd een suggestie wordt gewekt die niet klopt, alsof die banen ook allemaal op het spel zouden staan als er iets in die sector zou veranderen", zegt Joosten.

Als Schiphol of KLM inkrimpt, hebben we dus niet meteen te maken met een groot probleem. "Op dit moment is de arbeidsmarkt buitengewoon krap", zegt Manshanden. "Dan is de verwachting dat de mensen die dan naar nieuw werk moeten zoeken, dat ook heel snel gevonden zullen hebben. Veel bedrijven hebben grote behoefte aan goed opgeleide technisch specialisten."