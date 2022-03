Liever een woning met geluidsoverlast, dan geen woning, vinden studenten. Toch ligt het Rijk dwars bij de bouw van 2500 studentenwoningen in Amstelveen. Iets wat we volgens omgevingsjurist Benhadi vaker gaan zien. "Nieuwe regels maken woningbouw lastig."

"Hier staan al 3500 studentenwoningen zonder problemen, maar..", zegt Joep van Dijk terwijl hij een aantal meter verder loopt en wijst naar een braakliggend terrein, "..hier tegenover kunnen niet nog eens 2500 nieuwe studentenwoningen komen, omdat de geluidsoverlast van Schiphol te groot zou zijn."

Frustratie van overlast versus het vinden van kamer

Van Dijk is van de studentenvakbond SRVU. Zij voeren al enige tijd actie omdat de bouw van 2500 studentenwoningen in de Amstelveense wijk Kronenburg op de tocht staat. "De bouw van dit complex zou een redelijke oplossing zijn voor een van 6700 studentenwoningen in de stad", zegt de student.

Vlakbij Schiphol wonen is voor studenten niet zo erg volgens hem. "Die frustratie over de overlast valt in het niet bij de frustratie over het niet kunnen vinden van een kamer", zegt van Dijk. Ook de gemeente Amstelveen en de provincie Noord-Holland willen dat de 2500 woningen er komen. Maar het Rijk ligt dwars.

Bron: eenvandaag Schiphol, met rechts de wijk Kronenburg.

Geen gezonde plek om te wonen

Kronenburg is namelijk geen gezonde plek om te wonen, vindt het ministerie. De wijk ligt niet ver van Schiphol, in een gebied met zoveel geluidsoverlast dat er geen nieuwe woningen gebouwd mogen worden.

Het Ministerie van Infrastructuur heeft de gemeente Amstelveen voor de Raad van State gedaagd. Zo wil het afdwingen dat de bouw van de studentenhuizen niet doorgaat.

Maximaal 25 woningen toegestaan

Kronenburg, de wijk waar de woningen moeten komen, ligt direct in het verlengde van de Buitenveldertbaan. Voor corona vlogen bijna 25.000 vliegtuigen per jaar via deze baan.

De wijk ligt in een zone waarvan de overheid heeft bepaald dat er maar maximaal 25 woningen gebouwd mogen worden.

Nieuwe geluidsregels liggen klaar

Het verhaal in Kronenburg laat zien waar we volgens omgevingsjurist Rachid Benhadi in de toekomst vaker mee te maken gaan krijgen. Dat komt omdat het kabinet werkt aan een nieuwe wet.

In die nieuwe wet weegt geluidsoverlast door vliegtuigen nog zwaarder mee, bij het bepalen of ergens gebouwd mag worden.

Niet alleen rondom Schiphol

Nu de nood van de woningen hoog is, zal de komst van deze strenge regels veel discussie teweeg brengen, verwacht Benhadi. "Het gaat voor alle luchthavens gelden. Dus dit probleem gaat niet alleen voor gebieden rondom Schiphol gelden, maar ook Eindhoven, Groningen, Rotterdam."

Hij begrijpt de bezwaren van het Rijk wel en somt op: "Hartklachten, concentratieklachten, hoge bloeddruk. Uit allerlei rapporten blijkt dat overlast van geluid tot gezondheidsklachten leidt."

Besluit Raad van State

Het zal de woningbouw flink in de weg staan, denkt hij. "Het zal ervoor zorgen dat de bouw van woningen vertraagt en dat er minder woningen gerealiseerd kunnen worden." En dat in een tijd van woningnood.

De zaak ligt nu bij de Raad van State. Tot ongenoegen van de studenten. Joep zoekt al 8 maanden naar een plek om te wonen.