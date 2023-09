Sinds 1 juli is het grotendeels verboden om reclame te maken voor online gokken. Op tv en in bushokjes mag het niet meer, op sociale media nog wel. Twee op de drie (64 procent) vinden deze regels nog niet streng genoeg: zij willen een totaalverbod.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 28.000 mensen. Volgens de regels die op 1 juli in zijn gegaan, mogen gokbedrijven geen 'ongerichte' reclame meer maken voor online gokken. Op sociale media mag het nog wel, als een website of account waarop geadverteerd wordt, kan aantonen dat minstens 95 procent van de bezoekers 24 jaar of ouder is. De meeste deelnemers (84 procent) vinden het een goede zaak dat gokreclames flink ingeperkt zijn.

Regels aanscherpen

Vorige week kwam toezichthouder Kansspelautoriteit (Ksa) met een rapport waaruit blijkt dat online gokbedrijven te weinig doen om spelers te beschermen die in korte tijd extreem veel geld verliezen of tekenen vertonen van gokverslaving. Daarom moet volgens hen de wet- en regelgeving zo snel mogelijk verder aangescherpt worden, ook al is die pas 2 jaar oud.

Een meerderheid van de deelnemers (62 procent) vindt het überhaupt een slechte zaak dat online gokken in 2021 gelegaliseerd werd. "Gokken is gevaarlijk en verslavend, online is het toezicht slecht: daar kan je alles veel makkelijker omzeilen dan in het casino, waar gewoon iemand naast je staat", zegt een deelnemer.

'Nietszeggende waarschuwingen'

Driekwart van de deelnemers (75 procent) vindt dat de overheid te weinig doet om mensen voor te lichten over de gevaren van (online) gokken. "Op sigarettenpakjes staan waarschuwingen, voor alcohol zijn hele campagnes opgetuigd, maar gokken is gewoon vrijgegeven en succes ermee", zegt een deelnemer.

Een ander: "Het blijft bij het verplichte zinnetje 'Wat kost gokken jou? Stop op tijd', wat natuurlijk totaal niets zegt. Aan de andere kant is het misschien ook vreemd om iets te legaliseren en dan moord en brand te schreeuwen over de gevaren. Dat roept de vraag op waarom het dan ooit gelegaliseerd is."

Sponsoring door gokbedrijven

Vanaf 1 juli 2025 mogen ook sportclubs zich niet meer laten sponsoren door online gokbedrijven. Dat verbod gaat later in dan het reclameverbod, om clubs de tijd te geven om andere sponsoren te vinden. Acht op de tien vinden dat aankomende verbod een goede zaak. "Het is een beetje vreemd dat je je als sportclub laat sponsoren door organisaties die mensen een ongezonde verslaving in duwen. Bovendien kijken ook kinderen naar sportwedstrijden. Dat is niet de doelgroep die gokadvertenties moet zien."

Een kleine groep is het daar niet mee eens. "Totale onzin om dit niet toe te staan", zegt iemand. "Gokbedrijven zijn toch gewoon bedrijven? Alsof een logo op een shirt voor een gokverslaving gaat zorgen."

Ouders

Aan het onderzoek deden 4.100 mensen mee die een kind hebben tussen de 10 en 25 jaar. Van hen maakt meer dan de helft (55 procent) zich zorgen over de mogelijkheden die hun kinderen hebben om online te gokken. "Ze kunnen makkelijk via hun telefoon talloze gokwebsites bezoeken zonder dat ik dat door heb, dat is best link", zegt een van hen.

Bijna driekwart van de ouders (72 procent) praat met hun kind(eren) over gokken en de gevaren daarvan, of is van plan het daar met ze over te hebben. Nog een iets grotere groep (80 procent) is van mening dat de gevaren van (online) gokken op school besproken zouden moeten worden. "Maar," zegt iemand, "uiteindelijk ben je als ouder wel eindverantwoordelijk. Het is te makkelijk om alles maar bij het onderwijs te leggen."