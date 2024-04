Al gaat het inperken van illegaal gokken goed, er gaat steeds meer geld naar legaal gokken. Vooral veel jongeren worden gelokt door gokreclames, terwijl die eigenlijk verboden zijn. Feite Hofman was zelf jarenlang verslaafd en begrijpt deze valkuil goed.

Feite Hofman was 23 jaar lang verslaafd aan het gokken, maar zet nu zijn ervaringen in om jongeren en andere kwetsbare groepen te helpen om zich te beschermen tegen de verslaving.

'Je wil je verlies terugwinnen'

"Het begon bij één keer winnen, gelijk in het begin", blikt hij terug. "Dat was voor mij een leuke som geld. Toen wilde ik nog een keer, en nog een keer. Voor je het weet ben je alles kwijt en wil je in plaats van winst maken, je verlies terugwinnen."

"Dat is een van de meest verslavende factoren. Je moet terug", legt Feite uit. Hij kan zich met zijn verleden als gokverslaafde goed inleven in de jongeren die nu blootgesteld worden aan de vele online gokreclames. "Ja, absoluut begrijp ik ze. En zo werkt gokken. Daar zijn mensen vatbaar voor, niet alleen jongeren. Als je verliest, wil je terug. Er is altijd een reden om te gaan."

Meer uitgegeven

De Kansspelautoriteit publiceerde vandaag hun rapport waaruit bleek dat er in 2023 300 miljoen euro meer werd uitgegeven aan gokken dan het jaar ervoor. "We hebben de laatste jaren voortdurend groei gezien van het online gokken, zowel illegaal als legaal", zegt bestuursvoorzitter van de Kanssenautoriteit, René Jansen.

Er zit wel een lichte verandering in, vertelt hij. "De groei is in de tweede helft van 2023 teruggebracht tot 1 procent, dus er heeft een kentering plaatsgevonden. En dat is goed nieuws, met name als je het vergelijkt met de rest van Europa waar de jaarlijkse groei van online fokmarkten nog ongeveer 12 procent is."

Normale kinderspelletjes

Toch blijven een boel mensen online gokken. En al is reclame maken voor de sites verboden, bedrijven vinden toch mazen in de wet. Steeds meer websites stellen bijvoorbeeld de vraag of je jonger of ouder bent dan 24. "Daarmee hopen ze te kunnen aantonen dat er gericht reclame gemaakt kan worden", zegt Feite.

Daarnaast zijn er ook apps die enorm ver gaan in het promoten van gokbedrijven. "En meestal is het ook nog eens illegaal," vult Feite aan. "Het komt zelfs voor op doodnormale spelletjes die eigenlijk voor jonge kinderen bedoeld zijn. Het gaat voorbij alle grenzen, ethiek, verantwoordelijkheid, alles eigenlijk."

Normalisering

Wat Feite vooral gevaarlijk vindt, is het gegeven dat gokken genormaliseerd wordt. "We hebben een enorme hoos gehad aan reclames op tv, radio en internet waardoor veel kinderen en jongeren gewend zijn geraakt aan gokbedrijven. Ze zijn er gewoon. Ik denk dat het pas normaal zou zijn als we het beschouwen als een riskant product."

Hij hoopt vooral op betere voorlichting. "Pas op, het zijn niet alleen maar gouden bergen. Waar is de boodschap: 'Het is verliesgevend'? Ik heb het niet gehoord. We moeten jongeren voorbereiden op het feit dat het een riskant product is."

'Online gokbedrijf is de enige winnaar'

In zijn voorlichtingen probeert hij zo 'neutraal mogelijk' te waarschuwen voor de gevaren. "Maar wel met de boodschap dat de het online gokbedrijf de enige winnaar is hierin. Het gaat je geld kosten, hoe dan ook."

Het is niet alleen geld wat een gokker verliest, wil Feite aangeven. "Je weet wat je allemaal hebt opgegeven en dat je het geld niet meer terugwint. Je verliest vrienden, familie en soms ook je baan."