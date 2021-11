De reclames voor gokken hebben de afgelopen weken veel kritiek gekregen: verslavingsdeskundigen en ex-verslaafden maken zich zorgen om de gevolgen. Ook de politiek wil meer regulering. De branchevereniging van gokbedrijven is nu bezig met een eigen code.

"Het is bizar al die reclames. Ik heb er zelf geen last van, maar je ontkomt er niet aan. Er zit zoveel geld in", vertelt Mark Huis in 't Veld. Hij is net van zijn gokverslaving af. Zelf laat hij zich niet meer verleiden, maar hij maakt zich wel zorgen over het effect op anderen. "Het is maar de vraag of dit de goede weg is. Voor jongeren zie ik wel een groot probleem. Ze willen makkelijk geld verdienen en rijk worden."

Code in de maak

De roep om daar wat aan te doen, klinkt steeds harder. Na ex-verslaafden en verslavingsdeskundigen zeiden afgelopen week ook de Tweede Kamerfracties van de ChristenUnie en de SP dat ze minder reclames willen zien.

Volgens voorzitter Helma Lodders van de Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK) houden de bedrijven zich aan de wet, maar zijn gokbedrijven druk bezig om zelf een strengere reclamecode op te stellen. "Als branche hebben we gezegd dat we willen voorkomen dat mensen overvoerd worden door reclame."

Gokreclames niet gewend

Sinds 1 oktober is de markt voor online gokken geopend. Bedrijven met een vergunning mogen daar reclame voor maken en dat doen ze volop. Rondom voetbalpraatprogramma's en de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Noorwegen viel het aantal gokreclames op.

Dat komt volgens Lodders 'ook omdat het nieuw is' dat er op grote schaal reclame wordt gemaakt voor legaal gokken. "In de situatie voor 1 oktober was er nauwelijks reclame voor het kansspelaanbod. Dan is het al snel meer dan we gewend zijn."

Branche wil strenger dan verplicht is

De NOS meldde afgelopen week op basis van een telling van tv-marketingcentrum Screenforce dat 2,8 procent van de reclames in oktober uit gokreclames bestond. Daar zijn al wel regels voor: de reclames mogen niet voor 21 uur worden uitgezonden en ook het aantal per reclameblok heeft een maximum.

Brancheveriging VNLOK wil nog een stap verder gedaan, vertelt Helma Lodders. "We wilden zelf ook een code opstellen die bovenwettelijk is." Dat betekent dat de regels strenger worden dan ze nu zijn.

'Niet gericht op kwetsbare groepen'

Wanneer de code klaar is, is onduidelijk. De Consumentenbond stapte eerder uit het overleg omdat de afspraken niet ver genoeg gingen. Volgens Lodders is het belangrijk dat de eigen reclamecode er snel komt, maar houden alle bedrijven nu al wel rekening met de afspraken die daar in komen te staan.

"Er is een bepaald risico op kansspelverslaving, maar voor ons is het belangrijk dat we kwetsbare groepen beschermen. Dat zijn bijvoorbeeld jongeren. De bedrijven onderkennen het risico van verslaving en dus is alles er op gericht dat je niet op kwetsbare groepen richt."

Reclame voor hulp aan verslaafden

Mark Huis in 't Veld is tussen zijn 17ste en 31stee meerdere meerdere malen verslaafd geweest. Toen zijn vrouw ontdekte wat hij aan het doen was, stopte hij met de hulp van een verslavingsorganisatie.

Hij vindt dat de overheid ook een veel actieve rol zou moeten spelen om te waarschuwen voor de risico's en uit moet leggen waar je terecht kan voor hulp. "Ik zou pleiten voor het maken van een reclame waarin je het ook over de bewustwording hebt en waar je terecht kan voor hulp."