Verslavingsdeskundigen, ex-gokverslaafden en de Consumentenbond zijn niet blij met de stijging van het aantal reclames voor online gokken. "Natuurlijk zapp je wel weg als ex-verslaafde, maar als je van sport houdt, kom je het gewoon tegen."

Sinds 1 oktober is de markt voor online gokken geopend. Bedrijven met een vergunning mogen daar reclame voor maken en dat doen ze volop. Bijvoorbeeld gisteravond, in de pauze van de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Noorwegen.

Irritant voor ex-gokverslaafden

Marco Smit, ex-gokverslaafde, vindt dat de wet zoals ie nu is ingevoerd niet goed is. "Ik hoor van ex-gokverslaafden dat ze zich ergeren aan de gokreclames. Ze vinden het vervelend."

"Ik ben nu 7 jaar aan het herstellen na een periode van 30 jaar. Ik ben alles kwijtgeraakt", vertelt hij. Hij heeft jarenlang een dubbelleven geleefd, zegt hij, totdat hij betrapt werd door zijn ex-vrouw en erachter kwam wat hij aan het doen was.

Kan iedereen overkomen

Smit werkt nu in de verslavingszorg. "Het heeft mij zingeving gegeven. De verslaving gaat natuurlijk niet weg, maar door dit werk sta ik nu veel steviger in het herstelproces."

Iedereen kan verslaafd raken, zegt Smit. "Een verslaving discrimineert niet. Als het gaat om sportweddenschappen bijvoorbeeld, zijn het wel uitsluiten mannen.

'Politiek heeft steken laten vallen'

Als het aan Smit had gelegen waren er helemaal geen reclames voor online gokken. "Gewoon net als bij tabak. Ik vind echt dat de politiek het heeft laten liggen om de reclames goed te begrenzen. Je ziet ook ex-voetballers die ineens het uithangbord zijn van online gokken, maar ik vraag me af of ze wel weten wat de risico's zijn. Je zult ze niet snel reclame zien maken voor tabak bijvoorbeeld."

Smit zegt dat er een toename is in het aantal mensen dat online gokt. "Maar gokken wordt pas een probleem als je niet meer aan geld kan komen of als je geld op is." Daarom is het volgens Smit een probleem dat lang duurt voordat je er iets aan gaat doen. "Als je alcohol drinkt heb je daar misschien morgen al last van, bij gokken duurt dat langer."

Samenwerking opgezegd

"Het aantal gokreclames is sinds het openstellen van de markt enorm toegenomen, dat vind ik zorgelijk", zegt Gerard Spierenburg, woordvoerder van de Consumentenbond. De bond was eerder in gesprek met Nederlandse gokbedrijven over een reclamecode voor online gokreclames, maar heeft die samenwerking eind september opgezegd.

In de code zouden onder meer afspraken moeten komen over de hoeveelheid reclames per tv-reclameblok en over de doelgroep. De reclames zouden namelijk niet te wervend voor jongeren mogen zijn. Maar de Consumentenbond kon zich niet in de afspraken vinden: "We vielen vooral over een aantal punten, zoals de bonussen die geboden mogen worden aan nieuwe spelers. Dat kan nu een verdubbeling van je inleg zijn, tot 250 euro", vertelt Spierenburg. "Dat is veel te veel en onverantwoord."

Wesley Sneijder en Andy van der Meijde

De Consumentenbond vindt ook dat de reclames zich te veel richten op jongeren. "Er wordt nu veel gebruik gemaakt van idolen zoals Wesley Sneijder en Andy van der Meijde. Vooral jongvolwassenen zijn vatbaar voor het inzetten van dat soort rolmodellen", zegt Spierenburg.

"Volgens de wet mogen dit soort reclames zich niet richten op kwetsbare groepen zoals jongeren, maar in de reclamecode stond dat jongeren tot maximaal 30 procent van de doelgroep mochten uitmaken", legt Spierenburg uit. De Consumentenbond heeft zich volgens hem mede daardoor teruggetrokken: "Wij vinden dat een reclamecode strenger moet zijn dan de wet en dat waren deze regels niet."

'Verantwoord reclame maken'

"Kwetsbare groepen zoals jongeren, mensen met een verstandelijke beperking en gokverslaafden zijn nu onvoldoende beschermd", zegt Spierenburg. "In de reclames wordt gedaan alsof gokken normaal is. Wij zijn niet tegen gokken maar vinden het aantal reclames nu wel erg veel."

"Je hoeft niet te stoppen met reclame maken", zegt hij, "maar het moet wel verantwoord gebeuren." Als voorbeeld van een 'goede reclame' noemt Spierenburg de TOTO-reclame met Nathan Rutjes, waarin de oud-voetballer oproept om niet te proberen je verloren inleg terug te winnen. "Die reclame gaat over verliezen met een soort kwinkslag, maar in zat reclames lijkt het wel alsof mensen alleen maar winnen. Dat vind ik wel listig."