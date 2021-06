Wie gaat er winnen? Het voorspellen van sportwedstrijden is populair. Er zijn allerlei online poules: van het EK voetbal tot de Tour de France. Volgens sommigen zijn ze goed te voorspellen, volgens anderen is het domweg geluk. Goed gokken geeft een kick.

Frank Li mocht zich deze week drie dagen lang de beste EK-voetbalvoorspeller van Nederland noemen. Onder zijn gebruikersnaam Turtlefreak stond Frank namelijk op de eerste plaats in de poule van Scorito, waar zo'n 500.000 mensen aan deelnemen. Maar wat maakt zo'n poule zo spannend?

'Je weet nooit hoe het loopt'

Frank was in eerste instantie niet eens van plan om mee te doen, maar werd gevraagd door zijn vrienden voor een aantal subpoules. Hij besloot toen ook maar in de algemene poule van Scorito mee te doen. "Ik heb geprobeerd het zo goed mogelijk te voorspellen op basis van mijn kennis over de spelers en landen, maar je weet nooit hoe het loopt."

De eerste wedstrijden stond hij niet eens bovenaan in zijn vriendenpoules. "De tweede ronde ging bizar goed en toen begon ik erop te letten. Ik begon elke wedstrijd omhoog te klimmen en kwam in de top 2000, de top 100, de top 50 en toen zelfs in de top 10."

Bron: ANP Het EK kijken wordt nog spannender als je een poule hebt ingevuld

Winnaarsmentaliteit

Na de wedstrijden van maandag belandde hij ineens op de eerste plek en daar kreeg hij veel reacties op. "Andere mensen vragen nu of ik hun poule voor de volgende ronde wil invullen. Ik wil dat best doen, maar ik denk dat iedereen ook wel doorheeft dat het voor een groot gedeelte geluk is."

Maar dat hij bovenaan stond, vond Frank maar wat leuk. "Volgens mij heeft bijna iedereen een winnaarsmentaliteit en je wilt natuurlijk van je vrienden winnen. Het is leuk om bovenaan te staan."

'Het gaat niet alleen om de euro's'

Hoogleraar psychologie Arie Dijkstra van de Rijksuniversiteit Groningen herkent die winnaarsmentaliteit en vertelt dat het motief voor mensen om te gokken eigenlijk altijd iets te maken heeft met heeft de mogelijkheid op winst. "Als je niks kunt winnen, zou je niet meedoen."

Dat kan volgens hem het winnen van een geldbedrag zijn, maar ook het gevoel dat je krijgt van winnen. "Het gaat niet alleen om de euro's, maar ook om het gevoel dat jij een winnaar bent. Dat is een dieper gevoel."

Voorpret

Dat gevoel kan al ontstaan wanneer je gaat inzetten. "Je anticipeert al op dat gevoel, op de kans dat je misschien gaat winnen." Volgens Dijkstra is het te vergelijken met de voorpret voor een vakantie. "Misschien verlies je wel, maar die spanning van tevoren kan al zorgen voor een soort voorschot op de beloning."

Vrienden kunnen hier ook nog een rol in spelen. "Als je in je eentje meedoet aan de poule, ziet niemand dat je wint. Het is een nóg beter gevoel dat veel mensen het zien als je wint." Daarnaast speelt het motief om bij een groep te horen een rol. "Zij gokken en jij ook, dus je hoort erbij en dat zorgt voor een enorme bevrediging."

Wanhopig motief

Mensen die behoefte hebben aan dat gevoel van blijdschap kunnen volgens Dijkstra gaan gokken om zichzelf weer goed te voelen. "Het overgrote deel van de mensen dat meedoet aan aan loterijen of dit soort sportpoules doet dat omdat ze het leuk vinden, of om een vervelend gevoel te compenseren."

"Slechts een kleine groep mensen gaat er te ver in en handelt vanuit een wanhopig motief." Op hen moeten we volgens Dijkstra goed letten. Over het algemeen moeten mensen die gokken goed worden gewaarschuwd, zegt hij.

Vaker naar het casino?

Frank Li hoopt dat hij zijn plek kan behouden. "Maar ik ga er zelf vanuit dat ik er niet lang blijf staan. Ik zou het jammer vinden om terug te zakken, maar ik lig er niet wakker van."

Ondanks zijn succes is hij niet van plan om vaker naar het casino te gaan of aan andere sportpoules mee te doen. Wel dacht hij erover op losse wedstrijden te gokken. "Maar als ik dat zou doen, zal ik vast m'n geld verliezen en dat is het niet waard."

Weet je nog niet op wie je vanavond in gaat zetten? Frank denkt dat het 2-0 wordt voor Nederland tegen Tsjechië. Doe er je voordeel mee.