Terwijl reddingsmedewerkers vanuit allerlei landen in Turkije en Syrië aan het helpen zijn, zijn er ook Nederlanders die niet stil zitten. Sommigen zamelen spullen en geld in, anderen gaan zelf richting het rampgebied om te kunnen helpen.

Na de zware aardbeving in Turkije en Syrië proberen veel mensen hun steentje bij te dragen.

Op de eerste vlucht

Zo ook Melih, hij heeft het eerste vliegtuig naar Istanbul gepakt en is op doorreis naar het getroffen gebied. "Het is niet twijfelen, maar direct regelen en organiseren", zegt Melih. "Van mijn directe familie is gelukkig iedereen veilig. Maar er zijn nog verre familieleden die onder het puin liggen. We gaan kijken hoe we daar kunnen helpen."

Als zijn familie er niet vandaan zou komen, dan zou hij ook zonder twijfel naar Turkije zijn gegaan. "Na de aardbeving in Elazığ ben ik ook daarheen vertrokken", zegt Melih.

'Je weet niet wat je aantreft'

Hij ontmoet zijn neven in İzmit. Daar hopen ze een auto te kunnen huren en vanaf dat punt kun je volgens hem niet meer plannen. "Je weet niet wat je aantreft daar. Is er file? Zijn de wegen nog goed? Zijn er bruggen ingestort?"

"We zien wel wat ons te wachten staat. We gaan er gewoon voor. Als we één iemand kunnen helpen dan is het geslaagd", zegt hij.

Van deur tot deur

Vanuit Nederland wordt er ook hard gewerkt om de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië zo goed mogelijk te kunnen helpen. In Lelystad rijdt Aya van de stichting Help Syrië van deur tot deur om zoveel mogelijk spullen te verzamelen.

"De brandstofprijzen zijn hoog en veel mensen hebben geen rijbewijs, voor mij is het een kleine moeite om het bij de donateurs thuis op te halen", zegt ze.

Achteraan reizen

Met name winterkleding en EHBO-dozen zijn erg gewild. Kleding uit Europa is van een dikker en duurder materiaal dan dat daar gemaakt wordt. Daar is veel behoefte aan omdat het erg koud is in de getroffen regio.

De stichting zorgt ervoor dat alle donaties die worden gedaan op de vijftig inzamelpunten ook bij de slachtoffers terecht komen, legt Aya uit: "Vanuit het sorteercentrum gaat het per vliegtuig of boot naar Syrië, dat duurt maximaal 2 weken. En er reist altijd iemand achteraan, zodat het ook op de goede plek komt."

Geen spullen meer

In Den Haag is is de Turkse Nederlander Cenko Ozkuzu een inzameling begonnen. "We verzamelijk voornamelijk kleding voor de winter, en hygiëneproducten zoals tandpasta en luiers voor de kinderen", vertelt hij. "Er komt ook heel veel binnen wat niet meegaat, zoals t-shirts. We sturen geen spullen die nu niet nodig zijn."

Omdat ze al zoveel binnen hebben gekregen, nemen ze niks meer aan. "We zoeken vooral mankracht. Mensen helpen hier de hele nacht door en hebben hun werk afgezegd", zegt Cenko. "Iedereen helpt, iedereen strijdt voor hun familie in Turkije."

Zelf naar Turkije

"Op internet lijkt het nu allemaal mooier dan het is. Ze zeggen dat je niks meer moet sturen, maar ik weet van mijn familie daar dat ze zeker op spullen wachten. Zij zitten al dagen buiten in de kou, zonder enige hulp", zegt hij. "Mijn nichtje smeekt om water. Gelukkig gaan kennissen hun kant op om dat te kunnen geven."

Zelf gaat Cenko donderdag richting Turkije met het geld dat via crowdfunding is opgehaald. De teller staat al bijna op 90.000 euro. "Daar sluiten we ons aan bij een erkende stichting", vertelt hij. "Ik ga er zelf heen omdat ik een verantwoordelijkheid voel voor alle mensen die geld hebben gedoneerd, om te zorgen dat het goed terechtkomt."